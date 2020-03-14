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توك شو

برلماني: أتمنى بناء أحياء مثل الأسمرات فى جميع مناطق مصر.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:59 ص
النائب محمد الحسيني،
النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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هاجر إبراهيم

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية ووضوح أثناء أزمة الطقس السيئ التى تعرضت لها مصر، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة.


وأضاف محمد الحسيني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه حدثت تجمعات مياه عطلت طرق المواطنين، وذلك يكلف مبالغ كبيرة فى الصيانة، وبالتالى يجب عند بناء أى طرق اليوم اتباع المواصفات الفنية الخاصة، حيث يوجد بمصر خبرات هائلة يمكن استغلالها فى ذلك.


وأشار إلى أن حى الأسمرات تم بناؤه بتخطيط كبير، موضحا أن إحساس المواطنين أثناء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمناطق الشعبية والعشوائية يعكس اهتمام الدولة بهم.


وأوضح أنه يتمنى بناء أحياء مثل حى الأسمرات فى جميع مناطق مصر، خاصة فى القرى والنجوع، لافتا إلى أنه عند اهتمام الدولة بالمناطق الشعبية يجب أن يتم التنبيه على صندوق تطوير العشوائيات التابع لـمجلس الوزارء، حيث إن دوره فعال جدا على الأرض.


وأفاد بأنه يجب رفع كفاءة المناطق العشوائية لرفع المستوى بالمناطق فى مصر بأمر من الرئيس السيسي، حيث إن الحكومة تؤكد على الاهتمام بالأشخاص هناك.

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