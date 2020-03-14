راغب علامة يوجه رسالة لـ مواجهي كورونا

وجه الفنان راغب علامة، رسالة شكر لكل من يواجهون فيروس الكورونا، في العالم، سواء أطباء أو خبراء تحاليل، وكل من يقوم بالتضحية بنفسه حتى لا يصل الفيروس إلينا.





و قال راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " الجنود المجهولين المدافعين عن كل واحد فينا، يواجهون كورونا لكي لا تصل إلينا.. مليار تحية لكل فرد فيكم".





كما نشر راغب علامة، تويتة أخرى تضمنت فيديو، وعلق عليه قائلًا: " اسمعوا هذا الرجل العظيم لتعرفوا من أين أتت الكورونا! إنها صنيعة الأشرار الذين حكموا العالم ولم يفكروا إلا بالشرّ".





وتابع: "تمامًا كما في لبنان الذين سرقوا ونهبوا وظلموا وزوّروا وقتلوا واحتلّوا وسيطروا وكذبوا واغتصبوا ولم يزرعوا إلا الشرّ وما زالوا يتحكّموا حتى بعد أن دمّروا كل شيء".