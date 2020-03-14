AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راغب علامة يوجه رسالة لـ مواجهي كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 11:49 ص
راغب علامة
راغب علامة
Advertisements
آيه عاطف
وجه الفنان راغب علامة، رسالة شكر لكل من يواجهون فيروس الكورونا، في العالم، سواء أطباء أو خبراء تحاليل، وكل من يقوم بالتضحية بنفسه حتى لا يصل الفيروس إلينا.

وقال راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الجنود المجهولين المدافعين عن كل واحد فينا، يواجهون كورونا لكي لا تصل إلينا.. مليار تحية  لكل فرد فيكم".

كما نشر راغب علامة، تويتة أخرى تضمنت فيديو، وعلق عليه قائلًا: "اسمعوا هذا الرجل العظيم لتعرفوا من أين أتت الكورونا! إنها صنيعة الأشرار الذين حكموا العالم ولم يفكروا إلا بالشرّ".

وتابع: "تمامًا كما في لبنان الذين سرقوا ونهبوا وظلموا وزوّروا وقتلوا واحتلّوا وسيطروا وكذبوا واغتصبوا ولم يزرعوا إلا الشرّ  وما زالوا يتحكّموا حتى بعد أن دمّروا كل شيء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيد ميلاده

كرم جبر: الإخوان صنيعة المخابرات البريطانية لخلط الدين بالسياسة

أيام الكورونا.. راغب علامة يفاجئ جمهوره

وسط السيدات.. راغب علامة يوجه رسالة للمرأة في عيدها السنوى

موجز السوشيال.. ابنة حسن الأسمر تغني آه يا دنيا.. ولطيفة تطمئن جمهورها بعد الكورونا

خالد أبو بكر يوجه رسالة لوزارة الصحة ويطالب بالتوسع في مراكز تحليل كورونا

ترشيحاتنا

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

التفاصيل الكاملة لإصابة سائحين بفيروس كورونا بالأقصر

بعد تفشي كورونا.. قرار عاجل من الجيش الأمريكي

خدم في مصر.. الحكومة البريطانية تدفع تعويضا ضخما لجاسوس قتل طفلا

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

حميات نجع حمادي تكشف حقيقة وفاة سيدة أبوتشت بـ كورونا

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض لا يزال ساريا.. اشتر نيسان صني 2020 nissan sunny واحصل علي واحدة مجانا.. صور

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني