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الجيش الليبي يكشف مسارات نقل الأسلحة من تركيا.. سوريا رهينة صراعات دولية لمدة 10 أعوام.. وإيران ترضخ وتسلم صندوقي الطائرة الأوكرانية.. الصحف الإماراتية اليوم

السبت 14/مارس/2020 - 01:00 م
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
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سمر صالح
  • "الوطن": سوريا رهينة صراعات دولية مع دخول الحرب عامها العاشر
  • "الخليج": إيران ترضخ للضغوط وتسلم صندوقي الطائرة الأوكرانية إلى كييف
  • "الإمارات اليوم": الجيش الليبي يكشف مسارات نقل الأسلحة من تركيا إلى البلاد

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أنه مع دخول الحرب عامها العاشر، تحوّلت سوريا ساحة تتبارز على جبهاتها جيوش دولية، وبعد مرور تسع سنوات، ما زال الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة. وما زالت قواته، التي تدخّلت روسيا عسكريًا لصالحها عام 2015، توسع نطاق سيطرتها وآخرها تقدم استراتيجي في محافظة إدلب (شمال غرب) حيث سُجلت أسوأ كارثة إنسانية منذ بدء النزاع.

وقالت "الوطن" إنه ورغم أن الحديث عن رحيل الأسد بات من الماضي، لكن سوريا اليوم مسرح لتوتر روسي – أمريكي من جهة وروسي – تركي من جهة أخرى، وإيراني – إسرائيلي. وقد فجّر النزاع فيها أزمة هجرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث تؤرق أوروبا وترعبها.

ويقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش: "إنه ليس مجرد نزاع دولي بسيط تتواجه الولايات المتحدة وروسيا عبر وكلاء إقليميين"، ولكل منهم مصالحه الخاصة.

وقالت "الخليج": "بعد جملة من الضغوط الدولية المتتالية على السلطات الإيرانية، تعهدت طهران خلال اجتماع لمنظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو” في مونتريال بتسليم الصندوقين الأسودين التابعين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها عن طريق الخطأ إلى كييف أو فرنسا من أجل تحليلهما، وهي خطوة لاقت ترحيبا من قبل كندا وأوكرانيا".

ويتوقع استخلاص معلومات من الصندوقين عن اللحظات الأخيرة لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 قبل أن تصاب بصاروخ وتتحطم بعد وقت قصير على إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير.

ورغم أن غالبية المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة هم من الإيرانيين، إلا أنها ضمت أيضا ركابا من أفغانستان وبريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، وهذه الدول انتقدت عدم تسليم إيران للصندوقين.

وقالت "الإمارات اليوم" إن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أكد وجود خروقات من قبل ميليشيات مسلحة قال إنها تابعة لحكومة الوفاق في محاور القتال بطرابلس.

وأضاف المسماري أن هدنة وقف إطلاق النار هشة للغاية بسبب عدم التزام المسلحين بها.

وأشار اللواء أحمد المسماري، إلى أن الأسلحة تنقل جوا من عدة مطارات إلى ليبيا من تركيا، وكذلك بحرا لدعم الميليشيات المسلحة، موضحا أن القوات المسلحة الليبية استهدفت في عدة مناسبات مخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات التي تستقبل سفن تركية تهرب أسلحة لطرابلس.

وشدد على أن المرتزقة الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا خدعوه واتجهوا للهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، لافتا إلى أن هناك مجموعات إجرامية تروع الناس وتهرب الوقود وغيره نمت في ظل وجود الإرهابيين في ليبيا.
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