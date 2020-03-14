إجادة تستحق الإشادة.. لميس سلامة: جهود عظيمة للدولة يشيد بها السوشيال ميديا.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن أول خطوة على طريق النجاح هي الاعتراف بالخطأ ومحاولة إصلاحه لتجنب وقوع المشاكل السابقة مرة أخرى.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا، التي تذاع في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "مش عيب إننا ننتقد على السوشيال ميديا أي قرار أو تحرك للحكومة، ولكن يكون انتقادا بناءً أساسه مصلحة البلد، ويجب عدم فبركة أي شائعات، خاصة في الأيام الماضية بخصوص التقلبات الجوية".





وأكدت لميس سلامة، أنه يجب توجيه تحية للدولة والحكومة في الأيام الماضية في التعامل مع الأزمة والتقلبات الجوية، لأنهم أثبتوا أن مصر تتغير وبها مسئولون أهم أولوية لهم هي الحفاظ على المواطنين وحمايتهم.





وأشارت إلى أنه أصبحت هناك إدارة قوية للأزمات، وبشهادة الجميع استطاعت الدولة أن تتعامل مع الطقس والأمطار بكل احترافية، وأصبحت هناك حكومة تتمتع بالشفافية تطلع المواطنين أولا بأول على كل التفاصيل والتقارير والمعلومات التي تفيد المواطنين.