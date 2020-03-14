رسالة طمأنينة لأهالي المنوفية.. وإصلاحات للبيوت المتضررة بالتعاون مع التضامن.. فيديو

قال معتز حجازي المتحدث باسم محافظة المنوفية، إن المحافظة قامت بـ مجهود كبير بمساعدة اللوء إبراهيم أبو ليمون المحافظ، وبمجرد تدهور حالة الطقس تم رفع الاستعدادات القصوى داخل المحافظة.





وأضاف معتز حجازي عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تفعيل غرفة عمليات بجميع الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وربطها بالغرفة الرئيسية للديوان العام، لمتابعة حالات الطوارئ بشكل سريع.





وأشار، إلى أن المحافظ على متابعة دائمة بالخدمات داخل المحافظات، والتأكيد على سيرها بطريقة مستقرة.





وأوضح، أنه تم نزح كميات كبيرة من المياه حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 612 معدة موزعة في جميع المحافظة لنزح المياه، لإرضاء المواطنين بأقل الإمكانيات المتاحة.





وتابع: أن الحصر يتم بشكل فوري وسريع، موضحا أنه يتم التركيز على البيوت التي تعرضت لأذى ليتم اتخاذ قرار مع وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظ.



