محادثات روسية تركية في أنقرة للسماح بتنفيذ اتفاقيات إدلب في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، السبت، أن المفاوضات الروسية التركية في أنقرة كانت بناءة وستسمح للجانبين بتنفيذ جميع الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.





وأفاد بيان صادر عن الوزارة الروسية اليوم بأن "المفاوضات مع شركائنا الأتراك التي عقدت في أنقرة بناءة، ونتائجها ستسمح للجانبين بتنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بمنطقة التصعيد في إدلب التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي في موسكو في 5 مارس".





وأضافت الوزارة الروسية أن البلدين سيجريان أول دورية مشتركة بينهما على الطريق السريع M4 الاستراتيجي في سوريا في 15 مارس.





وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا خلال محادثة هاتفية.





ووقعت روسيا وتركيا على اتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر يضمن وقف الأعمال العدائية بين القوات التركية والسورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأقام الجانبان دوريات عسكرية مشتركة في المنطقة.





واتفق بوتين وأردوغان على ضرورة مواصلة الحوار المنتظم على مختلف المستويات للحفاظ على استقرار الوضع على أرض الواقع في إدلب.





وتعتبر روسيا وتركيا وإيران هم الضامنون لوقف إطلاق النار في سوريا المتضررة من النزاع.



