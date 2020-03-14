AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هانيا تتحدى نور الشربيني في نهائي مصري لبطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

السبت 14/مارس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
ضربت هانيا الهمامي المصنفة التاسعة عالميا موعدا مع نور الشربيني في نهائي مصري خالص للنسخة الثانية من بطولة بلاك الدولية لسيدات للإسكواش الذي يقام مساء اليوم السبت داخل مجمع الإسكواش العالمي بنادي بلاك بول بحي التجمع الخامس بالقاهرة .

ويحضر المباراة النهائية للبطولة التي تبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري الاسكواش، والمهندس أحمد العبد رئيس نادي بلاك بول ، ومحمد رائف الرئيس التنفيذي مدير البطولة ، و أشرف حنفي رئيس قطاع الاسكواش بالنادي وكانت هانيا واصلت تفوقها بالفوز على الإنجليزية سارة جان بييري المصنفة السابعة في نصف النهائي ٣-٢ بعد مباراة شهدت ندية وإثارة حتى الشوط الأخير واستغرقت ٩٦ دقيقة .. إذ تقدمت هانيا الشوط الأول ١١-٣ ، وتعادلت سارة في الشوط الثاني ١١-٦ ، وعادت هانيا وتفوز بالشوط الثالث ١١-٩ ،وتمكنت سارة من التعادل بالفوز بالشوط الرابع ١١-٧ .

وفرضت هانيا كلمتها في الشوط الخامس بالفوز ١١-٦ وتخطف بطاقة التأهل المباراة النهائية وفي المباراة الثانية للدور نصف النهائي فازت نور الشربيني المصنفة الرابعة عالميا على نور الطيب المصنفة الخامسة ٣-١ وبدأ واضحا تأثر نور الطيب بالجهد الكبير الذي بذلته في مواجهة الدور ربع النهائي أمام مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى، فبعد تقدمها نور الطيب في الشوط الأول ١١-٩ .

نجحت نور الشربيني في فرض سيطرتها على المباراة التي استغرقت ٤٦ دقيقة وفازت بالأشواط الثلاثة على التوالي ١١-٧ ،١١-٩ ،١١-٦
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نور الشربينى تتأهل إلى نهائى بطولة الإسكواش بأمريكا

رنيم الوايلي ونور الشربيني تتأهلان لـ نصف نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش

فوز رنيم الوليلي ونور الطيب في بطولة بلاك بول للاسكواش

فوز رنيم الوليلي ونور الطيب في بطولة بلاك بول للإسكواش

مواجهات مصرية شرسة في بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

نهائي مبكر بين الوليلي والطيب في بطولة بلاك بول للاسكواش

ترشيحاتنا

معلمة تلجأ لحيلة خبيثة لوقاية الطلاب من كورونا.. صور

تعرف على أسعار أفضل 10 سيارات كورية في مصر

السيول تضرب جنوب سيناء وتقطع الطريق المؤدي لـ شرم الشيخ

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

AdvertisementS

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلًا للبريميرليج حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

أول رد فعل من ليفربول على احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي

صلاح ينجو من الفيروس.. أشهر 10 رياضيين أصيبوا بـ كورونا

تجديد الحبس الاحتياطي لـ رونالدينيو ورفض طلب الإقامة الجبرية

الصحافة الإنجليزية تشن هجوما حادا على كلوب بعد انتقاده لـ أتلتيكو مدريد

أخبار الرياضة.. 7 قرارات صادمة من الفيفا.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن الزمالك وينتقد تريزيجيه ومورينيو .. وظهور أول حالة كورونا بالدوري الألماني

رضا عبدالعال: عفت نصار أكتر لاعب بيكرهني في الزمالك.. فيديو

النصر السعودي يتعرض لمأزق قبل لقاء القمة أمام أهلي جدة

مدرب أهلي جدة يحفز لاعبيه بهذه الطريقة للفوز على النصر في كأس خادم الحرمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض لا يزال ساريا.. اشتر نيسان صني 2020 nissan sunny واحصل علي واحدة مجانا.. صور

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني