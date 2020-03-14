هانيا تتحدى نور الشربيني في نهائي مصري لبطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

ضربت هانيا الهمامي المصنفة التاسعة عالميا موعدا مع نور الشربيني في نهائي مصري خالص للنسخة الثانية من بطولة بلاك الدولية لسيدات للإسكواش الذي يقام مساء اليوم السبت داخل مجمع الإسكواش العالمي بنادي بلاك بول بحي التجمع الخامس بالقاهرة .





ويحضر المباراة النهائية للبطولة التي تبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري الاسكواش، والمهندس أحمد العبد رئيس نادي بلاك بول ، ومحمد رائف الرئيس التنفيذي مدير البطولة ، و أشرف حنفي رئيس قطاع الاسكواش بالنادي وكانت هانيا واصلت تفوقها بالفوز على الإنجليزية سارة جان بييري المصنفة السابعة في نصف النهائي ٣-٢ بعد مباراة شهدت ندية وإثارة حتى الشوط الأخير واستغرقت ٩٦ دقيقة .. إذ تقدمت هانيا الشوط الأول ١١-٣ ، وتعادلت سارة في الشوط الثاني ١١-٦ ، وعادت هانيا وتفوز بالشوط الثالث ١١-٩ ،وتمكنت سارة من التعادل بالفوز بالشوط الرابع ١١-٧ .





وفرضت هانيا كلمتها في الشوط الخامس بالفوز ١١-٦ وتخطف بطاقة التأهل المباراة النهائية وفي المباراة الثانية للدور نصف النهائي فازت نور الشربيني المصنفة الرابعة عالميا على نور الطيب المصنفة الخامسة ٣-١ وبدأ واضحا تأثر نور الطيب بالجهد الكبير الذي بذلته في مواجهة الدور ربع النهائي أمام مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى، فبعد تقدمها نور الطيب في الشوط الأول ١١-٩ .





نجحت نور الشربيني في فرض سيطرتها على المباراة التي استغرقت ٤٦ دقيقة وفازت بالأشواط الثلاثة على التوالي ١١-٧ ،١١-٩ ،١١-٦