تحسن الطقس بالدقهلية وعودة الحياة الطبيعية إلى الشوارع



وتراكمت مياه الأمطار في المنطقة المنخفضة من الشوارع، وامتلأت الشوارع الرئيسية بالمياه، و رفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع.



وجددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها وتعرضهم للمخاطر.





تشهد محافظة الدقهلية، حالة من استقرار الطقس وسطعت الشمس منذ الصباح على أنحاء المحافظة، وشهدت الشوارع عودة الحياة الطبيعية بين المواطنين.وكانت الأمطار الغزيرة، واصلت هطولها على مدن وقرى الدقهلية بشكل مستمر مما أدى لانقطاع الكهرباء والمياه في عدد منها.