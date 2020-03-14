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برلمان

نائب الشرقية: المحافظة نجحت بامتياز في مواجهة أزمة الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 12:13 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد اباظة
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ماجدة بدوى

وجه النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية التحية والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية ولجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز وقيادات الشرطة وضباط ورجال المرور على نجاحهم الكبير فى مواجهة الآثار السلبية للأمطار.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، أن محافظة الشرقية بقيادة الدكتور ممدوح غراب والتنسيق والتعاون بين جميع المسئولين بها نجحت فى تنفيذ تكليفات الدولة بدرجة امتياز فى مواجهة جميع الآثار السلبية للأمطار مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نجحت فى تنفيذ خططها العلمية بكل مهنية واحترافية على مستوى الجمهورية فى مواجهة الأمطار.

وطالب من الدكتور مصطفى مدبولى وجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين اتخاذ هذه الخطط العلمية والمدروسة منهاج عمل فى الأزمات موجها التحية للشعب المصرى العظيم الذى كان كعادته دائما على مستوى المسئولية فى مساندة جهود الدولة لمواجهة أزمة الأمطار. 

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