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اقتصاد

ندوتان للتوعية والوقاية من فيروس كورونا بالسادات ودمياط الجديدة

السبت 14/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم عقد ندوة تثقيفية بمقر الجهاز بعنوان "الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا"، لتوعية العاملين بالجهاز للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أنه تم تكليف وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الإدارات بالجهاز حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه حاضر فى الندوة التثقيفية الدكتور أحمد عريف، مدير عام إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط، حيث تناول خلال المحاضرة أعراض فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه والفرق بينه وبين الإنفلونزا الموسمية، والتنبيهات والإجراءات الوقائية اللازمة تجاه الفيروس، وتناول أيضا سبل مكافحة العدوى وأسلوب التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجهاز على الاهتمام بصحة العاملين به، والتعرف على كيفية مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط.

وفى سياق متصل، صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم عقد الندوة التثقيفية الأولى ضمن الخطة المستهدفة للوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص للتعريف بفيروس كورونا المنتشر بجميع أنحاء العالم وطرق الوقاية منه.

وأشار المهندس أمين غنيم إلى أنه تم خلال الندوة إلقاء الضوء على أهم طرق الوقاية الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروسات، وخاصة للأشخاص المصابين بالسكرى والقلب وضعف المناعة، حيث أشاد العاملون بأهمية التعريف بفيروس كورونا، ومدى استفادتهم من الندوة والمناقشات المتبادلة التى نتج عنها اطمئنان جميع الحاضرين.

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