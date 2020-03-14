مسئول إيراني يكشف تفشي فيروس كورونا في كرمانشاه ووصوله إلى المستوى الأحمر

أعلن رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران، محمود رضا مرادي، خلال رسالة، أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي البلاد "مليئة بفيروس كورونا الوحشي"، لافتا إلى أن مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة وصل إلى المستوى الأحمر.





وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء، أمس الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان، وذلك في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.





وتعتبر إيران ثاني أكبر البؤر التي تفشى فيها الفيروس، بعد الصين، حيث تسبب في وفاة 514 شخصًا وإصابة حوالي 11364.





يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإخفاق في حماية إيران من فيروس كورونا.





وقال بومبيو، الجمعة، إنه "كان على خامنئي أن يحمي الشعب الإيراني بدلا من ترك الرحلات مفتوحة مع الصين".





وأكد بومبيو أن "خامنئي يكذب على الشعب الإيراني ويسجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا".





وكان خامنئي قد اتهم الجانب الأمريكي بالوقوف وراء نشر فيروس كورونا في إيران والصين، في إطار ما وصفه بالحرب البيولوجية.



