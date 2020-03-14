عملنا 40 أغنية.. دنيا سمير غانم توجه رسالة للموزع مادي

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة للموزع الموسيقي مادي، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".





ونشرت دنيا سمير غانم، صورة جمعتهما، وعلقت عليها قائلة:" بغض النظر عن إني سعيدة إننا عملنا مع بعض أكتر من ٤٠ أغنية من توزيعك وألحان هشام جمال".





وأضافت: "كمان بستمتع لما بسمع الموسيقى التصويرية المعبرة جدا ما شاء الله في مسلسلات لهفة ونيللي وشريهان وفي اللا لا لاند وبدل الحدوتة ٣، أنا بستنَّي يوم التسجيل معاك عشان نضحك، وي لاف يو مدُّود".



