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فن

عملنا 40 أغنية.. دنيا سمير غانم توجه رسالة للموزع مادي

السبت 14/مارس/2020 - 12:41 م
دنيا سمير غانم -
دنيا سمير غانم - مادي
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آيه عاطف
وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة للموزع الموسيقي مادي، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة جمعتهما، وعلقت عليها قائلة:" بغض النظر عن إني سعيدة إننا عملنا مع بعض أكتر من ٤٠ أغنية من توزيعك وألحان هشام جمال".

وأضافت: "كمان بستمتع لما بسمع الموسيقى التصويرية المعبرة جدا ما شاء الله في مسلسلات لهفة ونيللي وشريهان وفي اللا لا لاند وبدل الحدوتة ٣، أنا بستنَّي يوم التسجيل معاك عشان نضحك، وي لاف يو مدُّود".

وكان من بين الأغاني التي عملا بها سويًا أغنية "المصالح"، وهي من كلمات: أمير طعيمة وهشام جمال، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، ومكساج خالد سند.
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