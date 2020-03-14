استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن رصيف ميناء شرق بورسعيد من الأعمال العظيمة الفترة الماضية والتي تشهد توسعات هائلة في الوقت الحالي، و أتاحت الفرصة لوجود أرصفة جديدة علي بعد 5 كيلو متر في اتجاه الشرق والغرب.





واضاف المهندس يحيى زكي خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2" ، أن هناك محطة لتداول الحاويات، والتي تم امتدداها على طول الشرق والغرب.









وأشار، إلى أن الأرصفة الغربية تم بالفعل التعاقد عليها، والصب الجاف لها للتداول التجاري .









وأوضح أن التكلفة كبير إنشاء الأرصفة، حوالي 5 مليارات جنيه مصري تم إنفاقها حتى الآن.









وتابع: أن هناك استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، على رصيف طوله 900 متر لمحطة صاب جاف، بالتعاون مع الشركة الاستثمارية المتعاقدة عليه.