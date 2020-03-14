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استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 12:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن رصيف ميناء شرق بورسعيد من الأعمال العظيمة الفترة الماضية والتي تشهد توسعات هائلة في الوقت الحالي، و أتاحت الفرصة لوجود أرصفة جديدة علي بعد 5 كيلو متر في اتجاه الشرق والغرب.

واضاف المهندس يحيى زكي خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2" ، أن هناك محطة لتداول الحاويات، والتي تم امتدداها على طول الشرق والغرب.


وأشار، إلى أن الأرصفة الغربية تم بالفعل التعاقد عليها، والصب الجاف لها للتداول التجاري .


وأوضح أن التكلفة كبير إنشاء الأرصفة، حوالي 5 مليارات جنيه مصري تم إنفاقها حتى الآن.


وتابع: أن هناك استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، على رصيف طوله 900 متر لمحطة صاب جاف، بالتعاون مع الشركة الاستثمارية المتعاقدة عليه.
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