الصحة الكويتية تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 104 حالة.

ونقلت وكالة كونا الرسمية عن وكیل وزارة الصحة الكویتیة المساعد لشؤون خدمة المواطن والتطویر الإداري الدكتور فلاح العازمي قوله إن عدد الاتصالات الواردة إلى مركز الاتصال التابع لخدمة المواطن بالوزارة على الخط الساخن (151 (بلغ أكثر من 30 ألف اتصال خلال 48 ساعة.



