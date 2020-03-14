الصحة الكويتية تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 104 حالة.
ونقلت وكالة كونا الرسمية عن وكیل وزارة الصحة الكویتیة المساعد لشؤون خدمة المواطن والتطویر الإداري الدكتور فلاح العازمي قوله إن عدد الاتصالات الواردة إلى مركز الاتصال التابع لخدمة المواطن بالوزارة على الخط الساخن (151 (بلغ أكثر من 30 ألف اتصال خلال 48 ساعة.
وأوضح العازمي لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أنه تم الرد على تلك الاتصالات من قبل فریق یضم مجموعة من الاطباء والاداریین مشیرا إلى أن الاستفسارات جمیعھا كانت حول فیروس كورونا المستجد كوفید - 19 وما یتعلق بأعراضھ والإجراءات الوقائیة منھ وكیفیة التعامل معھا.