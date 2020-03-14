محافظ المنيا يتفقد موقع هبوط الطريق الصحراوي الشرقي.. فيديو



تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، الطريق الصحراوي الشرقي، حيث حدث به هبوط، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.



وتابع المحافظ ونائبه الإجراءات العاجلة والأعمال المنفذة، لحصر السيل المتدفق بشدة وبكميات كبيرة بالطريق.



رافق اللواء أسامة القاضي خلال الجولة التفقدية التي بدأها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، الجمعة، وحتى الآن؛ اللواء محمود خليل، مدير الأمن، وجميع الأجهزة المعنية، لمتابعة الموقف العام ورفع بعض السيارات التي انزلقت وسقطت بموقع الهبوط وإنقاذ المصابين وحصر التلفيات.



وقال المحافظ، إنه بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، تم إغلاق طريق الصعيد الشرقي للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة، كما تم إغلاق طريق الصحراوي الشرقي القديم، عند كمين زاوية الجدامي، بمركز مغاغة، وعلى القادمين إلى محافظة المنيا، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة اتباع الطريقين الصحراوي الغربي، أو الطريق الزراعي.



وكلف مسئولي الري والوحدة المحلية، وجميع الجهات المعنية، بالتواجد بشكل دائم، حتى الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أي تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسئولة، لإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق في أسرع وقت.



وأكد متابعة الأمر على مدار الساعة وإرسال أي مستجدات أولًا بأول لغرفة عمليات المحافظة المنعقدة بشأن مواجهة تداعيات تقلبات الطقس، التي تشهدها المحافظة وباقي محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وحتى صباح اليوم، السبت.



كانت تجمعات لمياه الأمطار الغزيرة قد جرفت إلى الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، وتحديدًا عند الكيلو 174 في اتجاه محافظة بني سويف أقصى شمال شرقي المحافظة، قبل مدخل محافظة بني سويف بنحو 3 كيلو مترات من الناحية الجنوبية، وتسبب ذلك في حدوت هبوط أرضي وانهيار وقطع عرضي لمسافة طويلة، الأمر الذي شل حركة السير بشكل تام.



هذا وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية: (2320001 & 2342200)، الخط الساخن 114.

