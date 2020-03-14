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اقتصاد

تحتاج للمليارات.. الإسكان: الأولوية لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى قبل شبكات الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 12:49 م
آمنة عبدالعظيم
قالت مصادر بـ وزارة الإسكان، إن الأولويات الحالية للحكومة ممثلة فى الوزارة تتمثل في تغطية المناطق المحرومة بخدمات الصرف الصحي، نظرا لأن أكثر من نصف سكان المناطق المختلفة بمصر، خاصة القرى لا تتمتع بخدمة الصرف الصحى، وهو ما يهدد بأمراض ومشكلات كبيرة لا يمكن تداركها فى المستقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن الأمطار مدتها قليلة جدا سنويا لا تتجاوز عدة أيام ومعدلاتها فى الظروف الطبيعية محدودة بعكس ما شهدناه فى الشتاء الحالى مرتين نظرا لارتباطها بظواهر جوية لم تتكرر منذ أكثر من ربع قرن في مصر.

وأوضحت أن التركيز عادة يكون على مشروعات الصرف الصحي بالمناطق التي تعاني من انخفاض المناسيب ويتم ربطها على الشبكات القائمة، وهي بمثابة حلول مرحلية للنظر إليها بعد الانتهاء من المشروعات الأهم والأكثر خدمة للمواطنين.

على جانب آخر، أكدت المصادر أن إنشاء شبكات لتصريف الأمطار فى الوقت الحالى ومحطات لتجميع المياه يحتاج لمليارات الجنيهات التى لا تتمتلكها الدولة حاليا، وذلك بخلاف أننا نحتاج بالفعل لنحو 300 مليار جنيه لاستكمال شبكات الصرف الصحي، وهذه الشبكات تحتاج لمسارات وخطوط منفصلة وكذا مناطق تجميع منفصلة للمياه، أى أنها تحتاج مبالغ إضافية بخلاف الــ300 مليار جنيه المطلوبة للقطاع.
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