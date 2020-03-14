كورونا يضرب الرؤساء والوزراء.. 16 مسئولا دوليا مصاب بالفيروس القاتل

تناولت العديد من التقارير الإعلامية اليوم، السبت، قائمة بأسماء المسئولين الدولين المصابين بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" بين رؤساء ووزراء ومسئولين آخرين، حيث لا يفرق فيروس كورونا بين غنى او فقير، صاحب سلطة او مواطن عادي، وتصدر تلك القائمة كلا من:
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1- ملك النرويج وزوجته.
2- نائب الرئيس الإيراني.
3- نائبة الرئيس الإيراني ومستشار خامنئي.
4- وزير الثقافة وزير الفنون الايرانيين ورئيس اللجنة الأوليمبية و24 برلمانيا.
5- وزير الاتصالات البرازيلي.
6- اشتباه فى ترامب لأنه اجتمع معه من أيام، وترامب رفض أن يخضع للفحص.
7- سكرتير رئيس البرازيل.
8- زوجة رئيس وزراء كندا.
9- رئيس وزراء كندا فى الحجر حتى تتأكد إصابته من عدمها.
10- 10 أعضاء فى البرلمان الفرنسي.
11- رئيس وزراء سلوفاكيا.
12- ممثلة الفلبين فى الأمم المتحدة.
13- رئيس أركان الجيش الايطالي.
14- رئيس البرتغال في الحجر لليوم الخامس.
15- وزيرة الصحة البريطانية.
16- وزير الشئون الداخلية الأسترالي.
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