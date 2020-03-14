كورونا يضرب الرؤساء والوزراء.. 16 مسئولا دوليا مصاب بالفيروس القاتل

تناولت العديد من التقارير الإعلامية اليوم، السبت، قائمة بأسماء المسئولين الدولين المصابين بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" بين رؤساء ووزراء ومسئولين آخرين، حيث لا يفرق فيروس كورونا بين غنى او فقير، صاحب سلطة او مواطن عادي، وتصدر تلك القائمة كلا من:





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1- ملك النرويج وزوجته.

2- نائب الرئيس الإيراني.

3- نائبة الرئيس الإيراني ومستشار خامنئي.

4- وزير الثقافة وزير الفنون الايرانيين ورئيس اللجنة الأوليمبية و24 برلمانيا.

5- وزير الاتصالات البرازيلي.

6- اشتباه فى ترامب لأنه اجتمع معه من أيام، وترامب رفض أن يخضع للفحص.

7- سكرتير رئيس البرازيل.

8- زوجة رئيس وزراء كندا.

9- رئيس وزراء كندا فى الحجر حتى تتأكد إصابته من عدمها.

10- 10 أعضاء فى البرلمان الفرنسي.

11- رئيس وزراء سلوفاكيا.

12- ممثلة الفلبين فى الأمم المتحدة.

13- رئيس أركان الجيش الايطالي.

14- رئيس البرتغال في الحجر لليوم الخامس.

15- وزيرة الصحة البريطانية.

16- وزير الشئون الداخلية الأسترالي.





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