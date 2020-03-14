AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتابع أعمال صيانة الأعطال بالقاهرة الجديدة

السبت 14/مارس/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، السبت، الأوضاع فى منطقة القاهرة الجديدة التى تشمل التجمعات (الأول _الثالث_ الخامس)، للاطمئنان على سير الأعمال والإصلاحات  التى تجرى، خاصة أن نسبة الأعطال عالية، مما تسبب فى انقطاع التيار على مدى يومين.

رافق الوزير المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس لشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، وقيادات الوزارة والشركة القابضة، والمهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة.

كما زار الدكتور محمد شاكر أمس، الجمعة، بعض مراكز التحكم ليتابع الموقف بنفسه فى مواجهة موجة الطقس السيئ،ةوالنتائج المترتبة على سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار الشديد التى تعرضت لها الجمهورية، وأدى ذلك إلى غمر بعض المهمات الكهربية بالمياه، مما تسبب فى انقطاع التغذية الكهربية عن بعض الأماكن وعدم إمكانية توصيل التيار الكهربى أحيانًا، بما يمثل خطورة لحين رفع هذه المياه وتقوم حاليًا فرق الطوارئ على مستوى شركات التوزيع بالجمهورية بالعمل المستمر لكسح المياه وعمل اللازم نحو إعادة التوصيل الكهربى لكل المناطق المتأثرة. 

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جميع العاملين وفرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار الكهربى، مشيرا إلى استمرار هذه الجهود لحين عودة التغذية الكهربية لكل الأماكن فى أسرع وقت ممكن، وأنه يتابع وجميع القيادات بقطاع الكهرباء الموقف على كل المستويات حتى يتم عودة التيار الكهربى لكل المناطق.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت حالة الاستعداد والطوارئ على جميع المستويات بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق التابعة والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير جميع سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الكهرباء يلتقي وزير التجارة الخارجية والشئون الإسكندنافية لبحث التعاون مع السويد

الكهرباء: سقوط 17 عمودا وتوقف بعض محطات المحولات بسبب سرعة الرياح

الكهرباء: التواء 7 أعمدة وانقطاع التيار بنجع حمادي.. صور

فى أول أيام الطقس السيئ.. الكهرباء: وفاة فني بالخارجة.. سقوط 17 عامودا.. خروج بعض المحطات بالوجه القبلي.. وانهيار برج الربط وانقطاع التيار بالوادي الجديد

بعد انقطاعها بسبب انهيار أبراج.. عودة الكهرباء إلى محافظة الوادى الجديد

الحكومة: قطع الكهرباء في بعض المناطق لهذا السبب.. التفاصيل

ترشيحاتنا

أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

بعدما هدأت العاصفة.. الجيزة: لن نضيئ أعمدة الإنارة إلا بعد صيانتها

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

التعليم العالي: الوضع آمن في الجامعات ولا نية لـ تعليق الدراسة

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى

العرض لا يزال ساريا.. اشتر نيسان صني 2020 nissan sunny واحصل علي واحدة مجانا.. صور

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني