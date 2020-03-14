وزير الكهرباء يتابع أعمال صيانة الأعطال بالقاهرة الجديدة

تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، السبت، الأوضاع فى منطقة القاهرة الجديدة التى تشمل التجمعات (الأول _الثالث_ الخامس)، للاطمئنان على سير الأعمال والإصلاحات التى تجرى، خاصة أن نسبة الأعطال عالية، مما تسبب فى انقطاع التيار على مدى يومين.





رافق الوزير المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس لشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، وقيادات الوزارة والشركة القابضة، والمهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة.







كما زار الدكتور محمد شاكر أمس، الجمعة، بعض مراكز التحكم ليتابع الموقف بنفسه فى مواجهة موجة الطقس السيئ،ةوالنتائج المترتبة على سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار الشديد التى تعرضت لها الجمهورية، وأدى ذلك إلى غمر بعض المهمات الكهربية بالمياه، مما تسبب فى انقطاع التغذية الكهربية عن بعض الأماكن وعدم إمكانية توصيل التيار الكهربى أحيانًا، بما يمثل خطورة لحين رفع هذه المياه وتقوم حاليًا فرق الطوارئ على مستوى شركات التوزيع بالجمهورية بالعمل المستمر لكسح المياه وعمل اللازم نحو إعادة التوصيل الكهربى لكل المناطق المتأثرة.





وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جميع العاملين وفرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار الكهربى، مشيرا إلى استمرار هذه الجهود لحين عودة التغذية الكهربية لكل الأماكن فى أسرع وقت ممكن، وأنه يتابع وجميع القيادات بقطاع الكهرباء الموقف على كل المستويات حتى يتم عودة التيار الكهربى لكل المناطق.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت حالة الاستعداد والطوارئ على جميع المستويات بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة.





وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق التابعة والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير جميع سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.



