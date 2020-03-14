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تعليم

الإلكترونية الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع السادات فى برامج البكالوريوس والدراسات العليا

السبت 14/مارس/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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قسم التعليم
وقع الدكتور محمد خيري، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني – الأهلية - بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة السادات الدكتور أحمد بيومى، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للتنمية والابتكار، والدكتور حمدي عمارة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة.

 

وصرح رئيس الجامعة بأن بروتوكول التعاون يهدف إلى تقديم تعاون فى برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى إتاحة فرص التعلم عن طريق التعلم الإلكترونى المدمج فى مختلف التخصصات العلمية، والإسهام فى نشر وترسيخ مهارات التعلم بين الطلاب على نحو يمكنهم من البحث عن المعرفة وإكتسابها وإنتاجها، والتعاون فى تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية التى تعقدها الجامعتان والاشتراك فى فاعليتها.


وأضاف أن توقيع مثل هذا البروتوكول يتيح تدريس المقررات الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، والنشر العلمى ورقيًا وإلكترونيًا.


وأكد اعتزام الجامعتين إنشاء مركز تعليمي لتقديم الشهادات المشتركة يكون مقره بكلية التجارة جامعة مدينة السادات، على أن يبدأ العمل في المركز بداية من العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.


جدير بالذكر أن هذا المركز هو المركز رقم ١١ للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في مختلف محافظات مصر الذي يتم إنشاؤه بالتعاون والشراكة مع مختلف الجامعات الحكومية.
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