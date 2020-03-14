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مركزا الحسنة ونخل أكثر المناطق تضررا من الأمطار في سيناء.. سقوط 10 أبراج كهرباء.. ودخول مياه السيول إلى إحدى المدارس

السبت 14/مارس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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احمد صالح
  • إيواء ٢٢ أسرة وسقوط ١٠ أبراج كهرباء ودخول مياه السيول فصول إحدى المدارس
  • السيول تسببت في اقتلاع كرفانات إحدي شركات حفر الآبار

كانت منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء، من أكثر المناطق التي تأثرت بعاصفة التنين التي تعرضت لها شمال سيناء على مدى يومين، وهطلت أمطار غزيرة وتحولت إلى سيول جارفة، أخذت طريقها إلى سد الروافعة الذي امتلأ عن آخره.

وفي مركز نحل بوسط سيناء، قال سليمان فرج، رئيس المدينة، إن مياه السيول تسببت في تضرر 22 أسرة في مناطق الريد والكونتلا ورأس النقب بوسط سيناء، بسبب مياه الأمطار والسيول، وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء التى تم تجهيزها عن طريق مجلس مدينة نخل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وتوزيع المفروشات والأغطية عليهم.

كما دخلت مياه السيول إلى مدرسة الرصد الابتدائية، دون أن تتسبب فى خسائر بشرية.

وتسببت السيول في اقتلاع كرفانات إحدى شركات حفر الآبار، وكذلك هدم جميع العشش والأسوار بمناطق الكونتلا.
 
وكشف أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن الموجة الشتوية أدت إلى حدوث سيول فى وديان مركز الحسنة، خاصة قرية القسيمة وقرية المنبطح ومدينة الحسنة.

وقال أحمد عبد الحليم إن معظم الخسائر كانت في قطاع الكهرباء تتركز بقريتي المنبطح والقسيمة، وسقطت 10 أبراج جهد متوسط، وعدد من الأعمدة جهد منخفض وعدد كبير من العشش والبيوت الخشبية بالقسيمة والمنبطح وأسوار هدمت بالحسنة والمنبطح.

وحرص اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مراجعة جميع الاستعدادات والإجراءات الخاصة لمواجهة الطقس السيئ، والتي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

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