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حوادث

يرتدي ملابسه كاملة.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أحد شوارع الخصوص

السبت 14/مارس/2020 - 01:26 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد شوارع مدينة الخصوص والتي تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول هوية القتيل وملابسات الواقعة.


تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة في شارع الورشة بالخصوص، بجانب أحد المحال التجارية بدائرة القسم.


انتقل إلى مكان البلاغ المقدم محمد شديد وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر يرتدي ملابسه كاملة ملقاة بجانب أحد المحال التجارية ولا توجد به إصابات ظاهرة.


وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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