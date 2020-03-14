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محافظات

محافظ المنيا يوجه «المرور» بدعم السيارات العالقة بالطريق الشرقي وتوجيهها للغربي

السبت 14/مارس/2020 - 02:31 م
محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه المرور بدعم السيارات العالقة
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أيمن رياض
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة المرور بالمحافظة، بتقديم الدعم والمساندة، لأكثر من 20 سيارة نقل، عالقة على الطريق الصحراوي، الشرقي (الجيش)، مصطفة على جانبي الطريق، بسبب الهبوط الأرضي، الذي حدث في الطريق، عقب موجة الطقس السيئ، الذي تعرضت له المحافظة.


والتقى المحافظ بعدد من السائقين خلال جولته التفقدية اليوم بموقع الهبوط الذي حدث بالطريق ،حيث كلف المحافظ، إدارة المرور، بفتح الطريق للسيارات في الاتجاه العكسي، لتيسير عودتها إلى مدخل الشيخ فضل، والاتجاه منه، إلى الطريق الصحراوي الغربي.


كان المحافظ، يرافقه الدكتور، محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، قد تفقد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" حيث حدث به هبوط، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق، حيث تابع المحافظ ونائبه الإجراءات العاجلة والأعمال المنفذة، لحصر السيل المتدفق بشدة وبكميات كبيرة بالطريق، ورفع بعض السيارات التي انزلقت وسقطت بموقع الهبوط.


وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:(2320001 & 2342200)، الخط الساخن 114.
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