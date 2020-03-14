الإسكان: شبكات الصرف استوعبت أكثر من 26 مليون متر مكعب من الأمطار خلال يومين

كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن كمية مياه الأمطار التى تم سحبها لشبكات الصرف الصحى خلال اليومين الماضيين زادت على 26 مليون متر مكعب.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إن كمية المياه التى سقطت خلال الأمطار التى لم تتوقف خلال اليومين الماضيين تجاوزت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالكامل، والتى تستوعب نحو 13 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميا.
وأوضحت أن هيئة الأرصاد الجوية لم تعلن بعد الرقم النهائي لكمية الأمطار التى سقطت خلال اليومين الماضيين، وما تم الإفصاح عنه هو الطاقة الاستيعابية لشبكاتنا القائمة.
وأضافت أن الكيمائيين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى حاليا يقومون بعمليات لمعادلة نوعية المياه المنتجة للشرب، خاصة أن نهر النيل استقبل كميات كبيرة من الرمال والغبار والمخلفات خلال اليومين الماضيين، خاصة مع بعض السيول بصعيد مصر وسيناء والتى نزحت رمال وحجارة ومخلفات معها إلى مجرى النهر.