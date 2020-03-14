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رياضة

الأسد المغربي لا يهدأ.. شاهد كل أهداف حمد الله هذا الموسم مع النصر السعودي

السبت 14/مارس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نجح عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر السعودي في توسيع فارق الأهداف مع منافسيه على لقب هداف الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أحرز هدفين في لقاء فريقه أمام الرائد الذي شهد اكتساح فرسان نجد لخصمهم برباعية مقابل هدفين.

ولم يتوقف الدولي المغربي عن التهديف من الموسم السابق الذي حصل به على لقب هداف الدوري السعودي وكان ينافس نجوم عالميين ومازال حمدالله متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن برصيد 18 هدفا.

والمثير للدهشة أن الأسد المغربي يسجل بمعدل كل أسبوع في الدوري السعودي رغم وجود خلافات كبيرة بينه وبين الإدارة والمدير الفني أدت إلى استبعاده من قائمة الفريق ثم عاد من جديد.

ويرصد لكم موقع "صدى البلد" أهداف حمدالله مع النصر طوال الموسم الحالي.
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