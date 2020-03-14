إيمي سمير غانم وحسن الرداد.. ماذا قالت الفنانة عن زوجها مع أمير كرارة؟





وقالت إيمي سمير غانم ، إنها من عشاق الفنان محمد فوزي، معلنة أنه فتى أحلامها هو وعبد السلام النابلسي.





ووجه إليها كرارة خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه ويذاع على فضائية "أون اي" سؤال: "لو حسن الرداد اتقدم لك ومحمد فوزي تختاري مين؟"، لترد عليه إيمي: "كده عيب بقى أوفر.. حسن نفسه هيقولي روحى لمحمد فوزي".





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وأضافت: "محمد فوزي ينفع يعيش دلوقتي ويعمل أفلام بتضحك دلوقتي.. وانا مش هتكلم عن أغانيه لأنها أكبر من الانتقاد".





وأوضحت إيمي أنها من عشاق الحواوشي الذي تعده الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، منوهة إلى أنها تحب أيضا مسقعة نبيلة عبيد.





بينما سخرت الفنانة ايمي سمير غانم من مقطع فيديو لها وهي في مرحلة المراهقة، حيث كانت ضيفة في أحد البرامج ويحاورها النجم خالد النبوي.

وعلقت إيمي خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية "أون اي": "كل اللي يبعت لي الفيديو ده على الواتس أقوله الله الله على الوحاشة.. كنت أنا وأختي واحدة اسمها حمادة ووحداة صلاح".

وطلبت إيمي من مخرج البرنامج أن يخفي الفيديو من شاشة العرض سريعا مرددة في غضب: "شيل شيل الوحاشة دي"، منوهة إلى أنها دائما كانت تشعر بالخجل والخوف.

وأشارت إيمي، أن فتى أحلامها وهي صغيرة كان مصطفى قمر، والآن محمد فوزي وعبد السلام النابلسي.



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بينما أكد الفنان أمير كرارة، أن النجم حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عكس بعض جدا في موضوع السهر، قائلا: "حسن مهيبر طول الوقت وبيسهر عكس إيمي خالص".

من جانبها، قالت إيمي خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية "أون اي": "حسن بوظني.. وأنا ست كبيرة.. بابي وحسن بيناموا 6 الصبح، فهعمل إيه بضطر أنام متأخر أوي معاهم.. ولو عليا أنا بنام بدري ومصاحبة رجاء الجداوي".

وأكدت إيمي أنها دائما ما تصاحب من هم أكبر منها في السن، نبيلة عبيد ورجاء الجداوي والحاجة صفاءن زوجة السبكي، وصفية العمري ووفاء عامر، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة نادية الجندي وتتمنى أن يكون بينهما صداقة.

ومن الصديقات الشابات، أشارت إيمي إلى أن أقرب صديقاتها هي الفنانة يسرا اللوزي، منوهة إلى أنها كانت تخرج وتأكل "كبدة من العربية"، ولكنها توقفت عن ذلك خوفا من الأمراض.



وقالت إيمي سمير غانم، في تصريحات قديمة لها قبل إعلان زواجها من حسن الرداد، إنها ترغب في الارتباط بشخص محب للكلاب، قائلة: "ما بيني وبين الكلاب عشرة عمر، ولازم يكون بيحبهم، علشان ميقوليش بقرف".

على الجانب الآخر، علق حسن الرداد، على هذه الرغبة قائلا: "لا أحب الكلاب نهائيا، وهناك صورة لي منتشرة وأنا أحمل كلبا هي لقطة من أحد الأفلام".





ج دير بالذكر أن الثنائي "إيمي" و "الرداد" ظهرا من قبل سويًا فى العمل السينمائي، الذي حمل اسم "زنقة ستات"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا.









بينما تعاون كل من حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، بعد الزواج في مسلسل "عزمي وأشجان"، وقد حرصا على وضع اسم الفنان الكبير سمير غانم على تتر المسلسل.







