برلماني: دور علماء الأوقاف لا يقل عن رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهابيين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش ، وكذلك القيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلى المعاش ممن يعملون بنظام خطبة ودرسين بالوزارة بشرط اجتياز الاختبار المقرر لهذا التحسين ليتم رفع المكافأة لكل يجتاز بكفاءة الاختبار المقرر من 250 جنيهًا إلى 500 جنيهًا .





وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا القرار من وزير الأوقاف دليل قاطع على أن وزارة الأوقاف لايمكن أن تستغني أبدا عن أئمتها وعلمائها المتميزين بعد سن المعاش مؤكدا الاهمية القصوى لهؤلاء العلماء الأجلاء خاصة بعد سن المعاش فى مواجهة الأفكار التكفيرية والإرهابية لجماعات وقوى الشر والظلام والإرهاب.





وأضاف أنه اذا كان بواسل وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية قد حققوا نجاحات باهرة وغير مسبوقة فى مواجهة وسحق قوى الشر والظلام والارهاب فان دو علماء وزارة الأوقاف وبقيادة العالم الكبير والجليل فليسوف التجديد الدكتور محمد مختار جمعة لا يقل عن دور الجيش والشرطة بعد ان نجحوا نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ومهدوا الطريق أمام المجتمع كله ومن داخل جميع مساجد مصر فى إقرار شرع الله بمحاربة هؤلاء الشياطين والفجرة من الارهابيين الذين وصلت بهم الخيانة لمصر وشعبها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية فى مطالبتهم بنشر عدوى فيروس كورونا داخل صفوف الجيش والشرطة ونسوا أن أبناء مصر الشرفاء على استعداد كامل لحماية مصر من خطر الإرهاب وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان المرقة.





ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة على تصديه وبكل حسم وقوة وبحجة واضحة لهؤلاء الشياطين من خلال تأكيده ان دعوتهم هى دعوة للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



