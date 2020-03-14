AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: دور علماء الأوقاف لا يقل عن رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهابيين

السبت 14/مارس/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش ، وكذلك القيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلى المعاش ممن يعملون بنظام خطبة ودرسين بالوزارة بشرط اجتياز الاختبار المقرر لهذا التحسين ليتم رفع المكافأة لكل يجتاز بكفاءة الاختبار المقرر من 250 جنيهًا إلى 500 جنيهًا .

وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا القرار من وزير الأوقاف دليل قاطع على أن وزارة الأوقاف لايمكن أن تستغني أبدا عن أئمتها وعلمائها المتميزين بعد سن المعاش مؤكدا الاهمية القصوى لهؤلاء العلماء الأجلاء خاصة بعد سن المعاش فى مواجهة الأفكار التكفيرية والإرهابية لجماعات وقوى الشر والظلام والإرهاب. 

وأضاف أنه اذا كان بواسل وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية قد حققوا نجاحات باهرة وغير مسبوقة فى مواجهة وسحق قوى الشر والظلام والارهاب فان دو علماء وزارة الأوقاف وبقيادة العالم الكبير والجليل فليسوف التجديد الدكتور محمد مختار جمعة لا يقل عن دور الجيش والشرطة بعد ان نجحوا نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ومهدوا الطريق أمام المجتمع كله ومن داخل جميع مساجد مصر فى إقرار شرع الله بمحاربة هؤلاء الشياطين والفجرة من الارهابيين الذين وصلت بهم الخيانة لمصر وشعبها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية فى مطالبتهم بنشر عدوى فيروس كورونا داخل صفوف الجيش والشرطة ونسوا أن أبناء مصر الشرفاء  على استعداد كامل لحماية  مصر من خطر الإرهاب  وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان المرقة. 

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة على تصديه وبكل حسم وقوة  وبحجة  واضحة لهؤلاء الشياطين  من خلال تأكيده ان دعوتهم هى دعوة للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

وطلب  " زين الدين " من وزير الأوقاف الاستعانة بالمحالين على المعاش فى المدارس القرآنية التى نشرتها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية مؤكدا اهمية هذه المدارس لتربية النشئ والأطفال تربية اسلامية صحيحة مشيدا لدورها في مواجهة الفكر المتطرف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: لا استقرار ولا تنمية في أفريقيا دون القضاء على الإرهاب

وزير الأوقاف: أفريقيا منا ونحن منها

وزير الأوقاف يلقي كلمة عن مواجهة التطرف في حضور الرئيس الموريتاني

وزير الأوقاف: دعوة جماعة الإخوان لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام

برلماني يعلق على أوامر الإخوان لأعضائها بنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام

ترشيحاتنا

وانقضى الشتاء.. الأرصاد تعلن: انتهاء جميع الموجات الجوية غير المستقرة بالبلاد

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

أغاني وطبول.. مواجهة العزل بسبب كورونا بالغناء و الرقص.. شاهد

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

العرض لا يزال ساريا.. اشتر نيسان صني 2020 nissan sunny واحصل علي واحدة مجانا.. صور

AdvertisementS

بسبب المخدرات.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

تطور خطير.. تحذيرات لدول كورونا من كارثة حال عدم إغلاق المدارس

هل أصيب بـ كورونا.. شاهد الرئيس الصربي يسعل لمدة 20 ثانية بلا توقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. منة فضالى تتحدى سوء الطقس بهذه الإطلالة

جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور

مكياج جذاب وتسريحة شعر غير تقليدية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار