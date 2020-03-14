تنبأ بالطقس السيئ ومات أول أيامه.. إبراهيم عطا.. 27 عاما داخل أروقة الأرصاد الجوية

وسط ذروة الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد، على مدار الـ 48 ساعة الماضية، وجذبت نحوها جميع الأنظار والاهتمام المحلي على جميع مستويات بالدولة من أجهزة وحكومة وشعبًا، رحل في صمت عن عالمنا الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، المتحدث الرسمي السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، فجر يوم الخميس، الماضي، أول أيام الموجة الجوية السيئة التي شهدتها البلاد، بعد فترة صراع مع المرض.





حتى اللحظات الأخيرة، كان الدكتور إبراهيم عطا، على رأس عمله في مكتبه بالدور الأول داخل مبنى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوسط القاهرة، يباشر ويشرف على الرصدات الجوية التي تخرج إلى أجهزة الدولة والمواطنين، لإطلاعهم على أجواء البلاد أول بأول.





وفقا للعاملين بهيئة الأرصاد الجوية، الذين نعوا بكل كلمات الحزن والأسى، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، فإن إبراهيم عطا كان متواجدًا بعمله حتى منتصف الأسبوع الماضي، وأنه من أشرف بنفسه على الإصدار الجوي الأخير لهيئة الأرصاد، والذي تنبأ بالموجة الجوية المضطربة التي شهدتها البلاد على مدار الساعات الماضية، وأشرف على جميع الخطابات المرسلة إلى جهات الدولة المختلفة والمسئولين لاتخاذ جميع الاحتياطات لمواجهة الموجة السيئة.





خلال فترة عمله بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي استمرت لنحو 27 عامًا متواصلة، عُرف عنه دائما أنه شخص دامس الخلق وبشوش دائما، ومتعاون مع كل مجموعات العمل التي يشاركها داخل وخارج أروقة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وحسب روايات أساتذة الأرصاد الجوية الذي تتلمذ على يديهم، شهدوا بأنه كان رجلا مجتهدا في عمله ومحبًا لوطنه ونظيف اليدين.





واجتهاد إبراهيم عطا، خلال سنوات عمله، هو الذي قلده منصب رئيسا للإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، في الأربعين من عمره، بعد سنوات عمل من الجهد تدرج فيها بمهام عدة، حيث إنه قضى نحو أربعة عشر عاما في العمل داخل أحد مواقع محطات الرصد الجوي بالقوات المسلحة المصرية، التي كانت شاهدا على كفاءته ونزاهته، فتقلد بعدها منصب مدير عام الإدارة العامة للقوات المسلحة بهيئة الأرصاد الجوية لمدة ثلاث سنوات، وأعقبها منصب رئيس للإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية لمدة عام حتى تاريخ وفاته، قبل يومين.





وغيب الموت الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، المتحدث الرسمي السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، بعد فترة صراع مع مرض السرطان لم تتجاوز أربعة أشهر.





وكان "صدى البلد" أجرى حوارا سابقًا مع رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، كشف خلاله عن العديد من المشروعات التطويرية الحالية التي تعكف عليها الهيئة العامة من شراء أجهزة رادار وتطوير محطات الرصد الجوي، ضمن خطة تطوير هيئة الأرصاد الجوية الجوية المصرية التي وضعتها وزارة الطيران المدني.