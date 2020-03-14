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توك شو

أخدنا حظ الأسد من الأمطار.. السويس: تعمدنا قطع الكهرباء عن المواطنين.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 01:29 م
سيول وامطار غزيرة
سيول وامطار غزيرة في السويس
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فرح علاء الخولي

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن الأوضاع بدأت في الاستقرار في المحافظة بعد أن كانت في حالة من السيول المتواصلة دون توقف خلال الـ48 ساعة الماضية، وكانت السويس المحافظة الأكثر حظًا في كميات الأمطار المتساقطة على الجمهورية.


وأضاف اللواء عبد المجيد صقر، خلال حواره في قناة "اإكسترا نيوز"، أن السويس تشهد نسبة كبيرة من الأمطار كل عام في فصل الشتاء نظرًا لطبيعتها الجغرافية ووجود سلسلة من الجبال بها والتي تؤدي لإحداث موجات سيول.


وأكد محافظ السويس أن المحافظة كانت على استعداد كامل لاستقبال هذه الموجة من الأمطار، والتأكد من صلاحية كل المعدات التي ستزيل كل العقبات إثر هذه الموجة، وكان هناك إعداد واستراتيجية كبيرة للعمل بشكل منظم.


وأوضح أنه كانت تتم زيادة العمل في الفترة التي تهدأ بها الأمطار حتى لا تصل إلى كميات ضخمة تشل وتعيق الحركة في الشوارع، وأنه حدثت مجموعة من المشكلات التي أسفرت عنها تلك الموجة من السيول، وهذا كان من الصعب تداركه، وأنه يتم العمل الآن للقضاء على تلك المشاكل.


وتابع: "تعددت المشاكل من انقطاع في التيار الكهربائي وانقطاع في المياه وتصدع في بعض المنازل والشرفات، وتم فصل الكهرباء عن بعض المناطق بشكل متعمد، وهذا لحماية المواطنين بتلك المناطق، ويتم رفع وتنشيف المياه".

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