AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إجراءات كورونا تمنع الأقباط من زيارة القدس خلال احتفالات القيامة

السبت 14/مارس/2020 - 01:34 م
كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
Advertisements
سامح سلام
أكد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمي أن احتفالات سبت النور وعيد القيامة هذا العام ستكون مقتصرة فقط على أهل المدينة والمقيمين في القدس، وأنه سيسمح فقط للقادم من مصر الدخول للبلاد في حال أنه يوجد لديه فيزا الإقامة "A3" وهي فيزا خدمة للدخول إلى البلاد، وأنه أيضا يلزم أي شخص دخل البلاد أن يتواجد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما منذ وصوله للمطار، وفي حال كسر النظام، يتم تغريمه بمبلغ 7 آلاف شيكل، وهو الأمر الذى يعنى إلغاء موسم الحج للأقباط الأرثوذكس.

وقال مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى لـ"صدى البلد" إن الإجراءات التي تتخذها السلطات في مدينة القدس متجددة كل يوم حسب تطور الموقف بسبب فيروس "كورونا"، وأنه لن يكون هناك تراجع عن موضوع حضور صلوات سبت النور، لافتا إلى أنه سوف يتم الحفاظ على الصلوات كما هي في مواعيدها حسب المعمول به ولا يوجد غلق لكنيسة القيامة في المرحلة الحالية.

وأضاف أن حضور احتفالات سبت النور والأعياد سوف يقتصر على أهل البلد والمقيمين في مدينة القدس، وأنه سيتم الاجتماع بين رؤساء الطوائف لتحديد الأرقام المحدودة التي سوف يتم السماح لها بدخول الكنيسة من أهل القدس المحليين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكشف أن الدخول سيكون محدود بحسب الحاجة، وأنه طلب من السلطات إصدار بيان حكومي رسمي حتى تستطيع شركات السياحة استرداد مستحقاتها نتيجة إلغاء الرحلات، وأنهم أكدوا أن هناك بيانا رسميا سيصدر لتتمكن الشركات من استرداد الأموال التى دفعها الحاجزين للزيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

اتحاد المصريين بالسعودية: لا إصابات بين أبناء الجالية بـ فيروس كورونا.. فيديو

مطران القدس لـ صدى البلد: اقتصار احتفالات عيد القيامة على المقيمين في المدينة فقط بسبب كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

بسبب المخدرات.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها

ولادة في سيارة وهجوم على طاقم طبي في السعودية.. التفاصيل الكاملة لواقعة هزت مواقع التواصل في المملكة

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

النائب العام يحيل رشوة تخصيص أراضي الإسكان للجنايات

AdvertisementS

بسبب المخدرات.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

تطور خطير.. تحذيرات لدول كورونا من كارثة حال عدم إغلاق المدارس

هل أصيب بـ كورونا.. شاهد الرئيس الصربي يسعل لمدة 20 ثانية بلا توقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. منة فضالى تتحدى سوء الطقس بهذه الإطلالة

جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور

مكياج جذاب وتسريحة شعر غير تقليدية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار