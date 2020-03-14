إجراءات كورونا تمنع الأقباط من زيارة القدس خلال احتفالات القيامة

أكد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمي أن احتفالات سبت النور وعيد القيامة هذا العام ستكون مقتصرة فقط على أهل المدينة والمقيمين في القدس، وأنه سيسمح فقط للقادم من مصر الدخول للبلاد في حال أنه يوجد لديه فيزا الإقامة "A3" وهي فيزا خدمة للدخول إلى البلاد، وأنه أيضا يلزم أي شخص دخل البلاد أن يتواجد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما منذ وصوله للمطار، وفي حال كسر النظام، يتم تغريمه بمبلغ 7 آلاف شيكل، وهو الأمر الذى يعنى إلغاء موسم الحج للأقباط الأرثوذكس.





وقال مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى لـ"صدى البلد" إن الإجراءات التي تتخذها السلطات في مدينة القدس متجددة كل يوم حسب تطور الموقف بسبب فيروس "كورونا"، وأنه لن يكون هناك تراجع عن موضوع حضور صلوات سبت النور، لافتا إلى أنه سوف يتم الحفاظ على الصلوات كما هي في مواعيدها حسب المعمول به ولا يوجد غلق لكنيسة القيامة في المرحلة الحالية.





وأضاف أن حضور احتفالات سبت النور والأعياد سوف يقتصر على أهل البلد والمقيمين في مدينة القدس، وأنه سيتم الاجتماع بين رؤساء الطوائف لتحديد الأرقام المحدودة التي سوف يتم السماح لها بدخول الكنيسة من أهل القدس المحليين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا.





وكشف أن الدخول سيكون محدود بحسب الحاجة، وأنه طلب من السلطات إصدار بيان حكومي رسمي حتى تستطيع شركات السياحة استرداد مستحقاتها نتيجة إلغاء الرحلات، وأنهم أكدوا أن هناك بيانا رسميا سيصدر لتتمكن الشركات من استرداد الأموال التى دفعها الحاجزين للزيارة.



