AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 03:11 م
جهود مكثفة للعاملين
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها من خلال منظومة الصرف الصحى والنظافة لشفط مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع ..وسط انعقاد دائم لغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة،استمرار كافة الجهود لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة على مدار يومين كاملين تعاملت خلالها المحافظة بمنتهى الدقة والخبرة فى إدارة اللازمة، مشيرا إلى أن جميع القطاعات كانت على قدر المسئولية وتواجد جميع القيادات المستمر بالشوارع جنبا الى جنب مع فرق التدخل للحل الفوري.

وأشاد المحافظ بالجهود التي قام بها القطاع الجنوبي للمحافظة تحت اشراف الدكتوره نهال بلع نائب المحافظ والذى كان له النصيب الاكبر من تلك الموجه لتواجدها فى قلب منطقة عفونة بمركز وادى النطرون.

أقرأ أيضًا: محافظ البحيرة يتابع كسح مياه الأمطار من شوارع دمنهور
https://www.elbalad.news/4211427

فيما كثف فريق عمل القطاع الجنوبى لمراكز وادى النطرون وابو المطامير وبدر وكوم حمادة وقريتي الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات تحت اشراف  نهال بلبع - نائب المحافظ من اعمال رفع تراكمات المياه ومراجعة اعمال الكهرباء والانارة بجميع الشوارع مع التنبؤات باستقرار حالة الجو بجميع مناطق القطاع حيث تعمل جميع الفرق حاليا على رفع التراكمات من الاماكن التى تم رصدها

وفى وادي النطرون جارى سحب المياه من المدينة وعلى الطريق الصحراوي وبالكيلو ٩٠ طريق الخدمات اتجاه القاهرة وكذا التأكد من جاهزية المدارس للدارسة غدا  بالتنسيق مع الادارة التعليمية 

وتشهد قريتى  الوفائيه والبستان بمركز الدلنجات ومركزبدر وتوابعها عمليات مستمرة لشفط وكسح مياه الأمطارو لا زال العمل مستمر و الفرق المتنوعة تقوم بتكليفاتها بشكل مستمر

جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتكشف سوء حالة الصفايات ..شاهد

مأساة كل عام .. ماذا فعلت الأمطار بشوارع العاصمة والمحافظات؟ .. شاهد

بدء الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالقليوبية.. صور

محافظة الجيزة: استمرار متابعة أعمال شفط المياه من الشوارع وتوزيع وجبات على العمال

لمنع كارثة 2015.. ماذا فعلت البحيرة مع منطقة عفونة بوادى النطرون

أزمات وكوارث البحيرة .. انهيار 5 منازل وإجلاء 800 فرد من بيوتهم بوادى النطرون..صور

ترشيحاتنا

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

خبراء علم الفيروسات يرسمون 4 سيناريوهات لنهاية فيروس كورونا

شاهد.. أول فيديو من خطوبة حمو بيكا

القبض على شخصين روجا شائعات عن فيروس كورونا

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

بعد إعلان ارتباطهما.. آية سماحة توجه رسالة لشقيق ناهد السباعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

خربت المنازل والأثاث.. السيول تغرق قرية أبو صويرة برأس سدر

للمرة الثانية بعد 50 عاما.. غرق منطقة "سنور" ببني سويف بمياه مخرات السيول