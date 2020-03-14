جهود مكثفة للعاملين بالصرف الصحى والنظافة بالبحيرة لإزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها من خلال منظومة الصرف الصحى والنظافة لشفط مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع ..وسط انعقاد دائم لغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة،استمرار كافة الجهود لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة على مدار يومين كاملين تعاملت خلالها المحافظة بمنتهى الدقة والخبرة فى إدارة اللازمة، مشيرا إلى أن جميع القطاعات كانت على قدر المسئولية وتواجد جميع القيادات المستمر بالشوارع جنبا الى جنب مع فرق التدخل للحل الفوري.

وأشاد المحافظ بالجهود التي قام بها القطاع الجنوبي للمحافظة تحت اشراف الدكتوره نهال بلع نائب المحافظ والذى كان له النصيب الاكبر من تلك الموجه لتواجدها فى قلب منطقة عفونة بمركز وادى النطرون.



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فيما كثف فريق عمل القطاع الجنوبى لمراكز وادى النطرون وابو المطامير وبدر وكوم حمادة وقريتي الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات تحت اشراف نهال بلبع - نائب المحافظ من اعمال رفع تراكمات المياه ومراجعة اعمال الكهرباء والانارة بجميع الشوارع مع التنبؤات باستقرار حالة الجو بجميع مناطق القطاع حيث تعمل جميع الفرق حاليا على رفع التراكمات من الاماكن التى تم رصدها

وفى وادي النطرون جارى سحب المياه من المدينة وعلى الطريق الصحراوي وبالكيلو ٩٠ طريق الخدمات اتجاه القاهرة وكذا التأكد من جاهزية المدارس للدارسة غدا بالتنسيق مع الادارة التعليمية

وتشهد قريتى الوفائيه والبستان بمركز الدلنجات ومركزبدر وتوابعها عمليات مستمرة لشفط وكسح مياه الأمطارو لا زال العمل مستمر و الفرق المتنوعة تقوم بتكليفاتها بشكل مستمر