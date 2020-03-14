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فن

مي عز الدين تواصل تصوير خيط حرير في الهرم

السبت 14/مارس/2020 - 02:20 م
مي عز الدين
مي عز الدين
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آيه عاطف
تواصل الفنانة مي عز الدين، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "خيط حرير"، في منطقة الهرم، ومن المفترض أن تنتقل إلى أماكن تصوير أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المفترض أن تخوض مي عز الدين، بمسلسل "خيط حرير"، رمضان المقبل 2020، إذا تمكنت من إنهاء تصوير المشاهد المطلوبة لعرض المسلسل، وذلك بصحبة عدد كبير من النجوم من بينهم :"هنادى مهنى ونيقولا معوض ومى سليم، وغيرهم من النجوم.

"خيط حرير" من بطولة كل من مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي لم يحالفه النجاح في رمضان الماضي.

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