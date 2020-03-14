هنتغدى إيه النهارده؟ جمبرى أورجاناتا بالبطاطس مع الأرز البنى على الفحم.. وسلطة الطحينة

تعد وجبة الغداء من أهم الوجبات التى يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة، والتى تمد الأطفال بالطاقة التى يحتاجونها.





ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل الجمبرى الأورجاناتا بالبطاطس مع الأرز البنى، وسلطة الطحينة.





مكونات الجمبرى الأورجاناتا

- جمبرى جامبو

- زبدة

- ثوم

- أعشاب

- بطاطس مسلوقة

- مسطردة

- ليمون

- ملح

- فلفل

- خلة خشب





طريقة تحضير جمبرى اورجاناتا مع البطاطس

* افتحى الجمبرى و نظفيه جيدا.





* افرمى الأعشاب والزبدة والثوم والمسطردة والملح والفلفل وضعيها فى الفويل وتدخل الفريزر حتى تتجمد.





* احشى الجمبرى مكعبات من الزبدة المجمدة وضعى الجمبرى المحشى على البطاطس المسلوقة.





* تدخل الفرن وبعد خروجها من الفرن زينيها بالطماطم الشيرى والبروكلى المسلوق.









مكونات الأرز البنى

- ملح

- فلفل أسود

- أرز

- ماء

- قطعة فحم

- ليمون شرائح للزينة





طريقة إعداد الأرز

* شوحى البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبيا وأضيفى الملح والفلفل الأسود.





* أضيفى الأرز وقلبى ثم أضيفى الماء واتركيه حتى تمام النضج مع التقليب من أسفل لأعلى من وقت لآخر.





* قدمى الأرز وزينيه بشرائح الليمون مع السمك بالفحم.





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مكونات سلطة الطحينة

- طحينة

- ماء

- خل

- عصير ليمون

- كمون ناعم

- ملح

- شطة ناعمة

- بابريكا

- ثوم مفروم





طريقة تحضير سلطة طحينة

* تخلط الطحينة مع الماء والخل وعصير الليمون ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب.





* يضاف الكمون والثوم والبابريكا والشطة الناعمة حسب الرغبة.





* يضاف الملح حسب الرغبة وتقلب السلطة.





* تغرف ويزين الوجه بالبقدونس المفروم.



