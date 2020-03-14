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برلمان

لتحقيق أرباح.. طلب إحاطة حول استغلال شركات خوف المواطنين من كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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محمود فايد
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استغلال بعض الشركات لخوف المواطنين من فيروس كورونا لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وقالت النائبة إن بعض الشركات الخاصة المتخصصة في النظافة حاولت استغلال خوف المواطنين من فيروس كورونا، في تحقيق أرباح وشهرة دون أن تكون لهم الأهلية لمواجهة الفيروس.

وأضافت: "وزارة الصحة سبق وأن حذرت من استغلال بعض الأشخاص للأزمة فى تحصيل مبالغ بشكل مبالغ فيه بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب كورونا بزعم أنهم ضمن فرق الوقائية، خاصة أن الوزارة لا توجه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها سوى الأماكن التى ظهر فيها كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب".

وطالبت وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بالتدخل لوقف استغلال هذه الشركات لخوف المواطنين في تحقيق أرباح، دون أن يكون لديها بالفعل أي وسائل أو أمصال لمواجهة الفيروس.
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