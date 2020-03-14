مش هسكت.. أول تعليق من فاتن الحلو على قصة هروب الأسد.. شاهد

قالت فاتن الحلو، مدربة الأسود، في أول تعليق لها على قصة هروب أسد من السيرك، إن هناك تأمينا بالنسبة للحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى أن بيوتهم مسلحة بالخرسانة.









وأضافت فاتن الحلو، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنها سمعت عن القصة من خلال جيرانها، وشعرت بذعر كبير، موضحة أن القصة ليست حقيقية ، وأنها ذهبت إلى نادي الشمس وتأكدت من عدم وجود أسد هارب.







