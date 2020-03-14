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توك شو

مش هسكت.. أول تعليق من فاتن الحلو على قصة هروب الأسد.. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 02:14 م
فاتن الحلو
فاتن الحلو
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نورهان رأفت
قالت فاتن الحلو، مدربة الأسود، في أول تعليق لها على قصة هروب أسد من السيرك، إن هناك تأمينا بالنسبة للحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى أن بيوتهم مسلحة بالخرسانة.


وأضافت فاتن الحلو، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنها سمعت عن القصة من خلال جيرانها، وشعرت بذعر كبير، موضحة أن القصة ليست حقيقية، وأنها ذهبت إلى نادي الشمس وتأكدت من عدم وجود أسد هارب.


وأكدت أنها لن تسكت على هذه الشائعة وستأخذ إجراءً رسميا ضد مروجيها، مشيرة إلى أنها ستتوجه ببلاغ ضد أول موقع نشر هذا الخبر، لأنها ليست أول مرة تخرج شائعة من هذا النوع.
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