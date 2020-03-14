رئيس جامعة حلوان يتفقد منشآت الجامعة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية

في إطار اهتمام جامعة حلوان بمنشآتها بما يخدم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمحافظة على سلامتهم وإزالة أي عوائق تواجههم وتواجه العملية التعليمية ، وبعد ما مرت به البلاد من أحوال جوية استثنائية غير مستقرة قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبعض قيادات الجامعة بتفقد منشآتها وطرق المشاة والسيارات ومنطقة الشعار ومدخل الجامعة والمدينة الجامعية والمطعم المركزي والمدرجات والمتحف وقاعة العروض الكبرى، للوقوف على تداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة بجامعة حلوان وما أحدثته من تلفيات في منشآت الجامعة، واتخاذ ما يلزم من شفط للمياه وإصلاح للتلفيات.





وشدد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على جميع المسئولين باستمرار المتابعة والتواجد الدائم بجميع القطاعات المختلفة بالجامعة

وقدم الأستاذ الدكتور ماجد النجم الشكر لكل من عمل في هذه الأجواء العصيبة لمتابعة طلاب المدينة الجامعية وخدمتهم وتقديم الوجبات الغذائية لهم.





ومن ناحية أخرى تستمر عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا في كليات القطاع الخارجي تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة.



