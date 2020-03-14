AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تحول ملموس في استراتيجية تعامل الدولة مع سوء الأحوال الجوية

السبت 14/مارس/2020 - 02:20 م
النائب خالد مشهور،
النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الحكومة المصرية نجحت إلى حد كبير في التعامل مع حالة الطقس السيئة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في مصر من أن الظروف المناخية التي ستتعرض لها مصر، ستكون الأسوأ في آخر 35 عاما، من خلال إعلان حالة الطوارئ في كافة الوزارات والقطاعات لمواجهة الأزمة، وإطلاق المصريين مبادرات لإعانة المتضررين.

وأشاد مشهور فى بيان صحفى له بتكاتف الشعب المصري ودور وزارة التضامن في الأزمة، وقامت الوزارة والجهات المعنية في البلاد بنقل الأسر المتضررة جراء سقوط الأمطار، وانهيار منازلهم أو تصدعها، إلى مناطق الإيواء مع تقديم كافة المساعدات لهم، مع التأكيد على تقديم إعانات عاجلة، وتعويضات لاحقة لمساعدتهم في تلك الظروف، وكذلك توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة.

وأشار النائب إلى التحول في استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، من استراتيجية “رد الفعل” ذات الطابع الدفاعي إلى استراتيجية “استباق الفعل” التي تمثل ضربة استباقية للنتائج السلبية بغية تحجيمها.

مؤكدا ضرورة السعي لابتكار طريقة مختلفة للتخلص من مياه السيول والأمطار وحفاظًا على أرواح المواطنين، وليس فقط التخلص منها بل والأستفادة من تلك المياه لإستخدامات متنوعة صديقة للبيئة، والأمور الإستهلاكية يوميًا في حياة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تعلن حالة الطوارئ إثر التقلبات الجوية

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

رئيس الوزراء من غرفة عمليات الحكومة: تأثير التغيرات المناخية بدأ يظهر

خلال ترؤسه غرفة الأزمات.. رئيس الوزراء يشكر العاملين بالدولة للتعامل مع الطقس السيئ.. ويكلف المحافظين بمنح إجازة دراسية غدا.. ويؤكد: مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 40 عاما

مصطفى مدبولي يتابع حالة استقرار الطقس بغرفة العمليات المركزية.. وبرلمانيون: الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة بشكل جيد.. ومطالب باستغلال مياه المطر في زراعة الاراضي

حصاد عاصفة التنين بشمال سيناء.. سقوط أسوار المنازل بسبب قوة الرياح.. وغرفة عمليات المحافظة تتلقى بلاغًا بإصابة مواطن

ترشيحاتنا

قرار وشيك بإيقاف الدوري للوقاية من فيروس كورونا.. تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

صلاح ينجو من الفيروس.. أشهر 10 رياضيين أصيبوا بـ كورونا

تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وتحظر السفر لـ9 دول

إذا استيقظت في الليل.. فعليك بهذه الأدعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية بعد 50 عاما.. غرق منطقة "سنور" ببني سويف بمياه مخرات السيول

أسعار ام جي mg من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور

بملابس صيفية.. منة فضالى تتحدى سوء الطقس بهذه الإطلالة