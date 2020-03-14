برلماني: تحول ملموس في استراتيجية تعامل الدولة مع سوء الأحوال الجوية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الحكومة المصرية نجحت إلى حد كبير في التعامل مع حالة الطقس السيئة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في مصر من أن الظروف المناخية التي ستتعرض لها مصر، ستكون الأسوأ في آخر 35 عاما، من خلال إعلان حالة الطوارئ في كافة الوزارات والقطاعات لمواجهة الأزمة، وإطلاق المصريين مبادرات لإعانة المتضررين.





وأشاد مشهور فى بيان صحفى له بتكاتف الشعب المصري ودور وزارة التضامن في الأزمة، وقامت الوزارة والجهات المعنية في البلاد بنقل الأسر المتضررة جراء سقوط الأمطار، وانهيار منازلهم أو تصدعها، إلى مناطق الإيواء مع تقديم كافة المساعدات لهم، مع التأكيد على تقديم إعانات عاجلة، وتعويضات لاحقة لمساعدتهم في تلك الظروف، وكذلك توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة.





وأشار النائب إلى التحول في استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، من استراتيجية “رد الفعل” ذات الطابع الدفاعي إلى استراتيجية “استباق الفعل” التي تمثل ضربة استباقية للنتائج السلبية بغية تحجيمها.





مؤكدا ضرورة السعي لابتكار طريقة مختلفة للتخلص من مياه السيول والأمطار وحفاظًا على أرواح المواطنين، وليس فقط التخلص منها بل والأستفادة من تلك المياه لإستخدامات متنوعة صديقة للبيئة، والأمور الإستهلاكية يوميًا في حياة المواطنين.