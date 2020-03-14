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ما بعد التقلبات الجوية.. وزيرة التضامن تشيد بمنظمات المجتمع المدني.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 02:25 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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نورهان رأفت
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيكون هناك مجهود مكثف الفترة القادمة لمعالجة ما تم هدره أو هدمه من بيوت، وتقديم ترميمات أو إسعافات لمن تضرروا.


وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هناك تعاونا دائما بين منظمات المجتمع المدني، مثل رسالة والأورمان، ووزارة التضامن الاجتماعي.


وأشادت بالمتطوعين من منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن ما حدث أثبت أنهم على رأس العطاء.


وأوضحت أنه عند حدوث الأزمة لابد أن يكون لدى المواطن وعي كامل بها وكيفية التعامل معها، مشيرة لضرورة أن تظل تلك الروح مستمرة  وليست فقط في الأزمات.


وأكدت أن الوزارة تتلقى أي حالات طوارئ وشكاوى على رقم 16439، موضحة أن إجمالي الشكاوى كانت 710 بلاغات حتى الآن.
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