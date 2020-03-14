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محافظات

غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور وتوزيع ٥ آلاف وجبة وبطانية

السبت 14/مارس/2020 - 03:10 م
غرفة عمليات لمستقبل
غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور
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محمد عبد الحليم
نظم  حزب مستقبل وطن في بني سويف، بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، اليوم السبت، غرفة عمليات لمتابعة إخلاء عدد من المتضررين من تدفق مياه السيل بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف، بالإضافة إلى المناطق والقرى التي تضررت من مياه الأمطار على مدار يومين.

ودفع الحزب بحضور الدكتورة منى عبد الله أمين التنظيم بالحزب، والدكتور معاذ الشاهد أمين الشباب، والكابتن توني عثمان امين العمال،  ب٤ آلاف وجبة غذائية،  و٥ آلاف زجاجة مياه، والف بطانية لتوزيعها على المتضررين من تدفق مياه السيل، والقرى والمناطق التي تضررت من مياه الأمطار، بالإضافة إلى العاملين بقطاعات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب.

كما خصص الحزب رقم هاتف لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من تدفق مياه  السيل تجاههم أو أي مشاكل متعلقة بالطقس السيء.
غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور وتوزيع ٥ آلاف وجبة وبطانية
غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور وتوزيع ٥ آلاف وجبة وبطانية
غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور وتوزيع ٥ آلاف وجبة وبطانية
غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور وتوزيع ٥ آلاف وجبة وبطانية
غرفة عمليات لمستقبل وطن بني سويف لمتابعة إخلاء قرية سنور وتوزيع ٥ آلاف وجبة وبطانية
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