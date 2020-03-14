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رياضة

إجراءات احترازية صارمة على منتخبات مصر بسبب الكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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يسري غازي
فرضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان إجراءات احترازية صارمة على منتخبات مصر الوطنية بمختلف مسمياتها.

قال الدكتور محمد سلطان على هامش مؤتمر اللجنة الطبية المنعقد فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

تم وضع بعض التوصيات الخاصة بالمنتخبات للوقاية من فيروس كورونا وأن أى منتخب سيسافر للخارج سيصطحب معه المطهرات اللازمة كما سيكون الجهاز الطبي مجهزا للتعامل مع أي مستجدات".

وأضاف حال وجود مخاطرة سيتم إلغاء سفر أى منتخب للخارج كما حدث مع المنتخب الأول قبل مواجهة توجو والمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب بالإمارات.
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