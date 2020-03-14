AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

1500 حالة كورونا في يوم واحد.. إسبانيا تستيقظ على مأساة الفيروس القاتل

السبت 14/مارس/2020 - 02:27 م
1500 حالة كورونا
1500 حالة كورونا فى يوم واحد.. أسبانيا تستيقظ على ماسأة
Advertisements
سمر صالح
أكدت السلطات الإسبانية اليوم السبت تسجيل 1500 إصابة كورونا جديدة فى يوم واحد ليرتفع حصيلة المصابين بـ كوفيد-19 إلى 5700 حالة.

وفى سياق منفصل نشرت وسائل الإعلام الصينية دراسات وأبحاث تكشف عن كارثة يسببها كورونا حال عدم إغلاق المدارس فى الدول المصابة بالفيروس.

وتؤكد الدراسات أن الفيروس القاتل لا يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال، إلا أنه قد يصيبهم ويجعلهم ناقلين له، ما يفسر إغلاق المدارس في دول عدة، مع أن البعض يشكك في نجوع الإجراء. 

ولم تسجل رسميًا حالات كثيرة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال منذ بدء انتشاره نهاية ديسمبر في ووهان في الصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يفجر صدامات عنيفة بين الأهالي والشرطة شمالي إيران

الصين تسجل 2666 وفاة و77779 إصابة بـ كورونا.. الفيروس القاتل يدخل الكوريت والبحرين وسلطنة عمان.. والصحة العالمية تحذر من وباء عالمي مع انتشار كوفيد ـ19.. الصحف السعودية اليوم

على شفا كارثة كبرى.. كورونا يحول العالم إلى جزر معزولة.. تفاصيل

الكاميرون تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أبرزهم تميم وأردوغان.. 8 رؤساء مشتبه في إصابتهم بـ كورونا

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

مش هسكت.. أول تعليق من فاتن الحلو على قصة هروب الأسد.. شاهد

أشرف بن شرقي على أعتاب الدوري التركي بعد تألقه مع الزمالك

رسميا.. تأجيل الدوري السعودي ووقف الأنشطة الرياضية بالمملكة بسبب الكورونا

بسبب كورونا.. مشاجرة شرسة بين سيدتين داخل صيدلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية بعد 50 عاما.. غرق منطقة "سنور" ببني سويف بمياه مخرات السيول

أسعار ام جي mg من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور

بملابس صيفية.. منة فضالى تتحدى سوء الطقس بهذه الإطلالة