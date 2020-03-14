1500 حالة كورونا في يوم واحد.. إسبانيا تستيقظ على مأساة الفيروس القاتل

أكدت السلطات الإسبانية اليوم السبت تسجيل 1500 إصابة كورونا جديدة فى يوم واحد ليرتفع حصيلة المصابين بـ كوفيد-19 إلى 5700 حالة.





وفى سياق منفصل نشرت وسائل الإعلام الصينية دراسات وأبحاث تكشف عن كارثة يسببها كورونا حال عدم إغلاق المدارس فى الدول المصابة بالفيروس.





وتؤكد الدراسات أن الفيروس القاتل لا يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال، إلا أنه قد يصيبهم ويجعلهم ناقلين له، ما يفسر إغلاق المدارس في دول عدة، مع أن البعض يشكك في نجوع الإجراء.





ولم تسجل رسميًا حالات كثيرة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال منذ بدء انتشاره نهاية ديسمبر في ووهان في الصين.