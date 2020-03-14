تمن الشهامة.. بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع يكشف كواليس تعطل سيارته وتكفل العربية للتصنيع بإصلاحها

قال شريف خيري ، بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع، إن سيارته تعطلت أثناء إنقاذه سيارة "لاند كروز" بالتجمع الخامس خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد.









وأضاف شريف خيري، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أنه بعد أن تمكن هو والفريق من إنقاذ عدة سيارات على مدار نحو 6 ساعات، قرروا أن يأخذوا قسطا من الراحة، وتموين سياراتهم بالوقود تحسبا لانقطاع الكهرباء عن المحطات، ولكنه فوجئ باتصال من صاحب سيارة يطلب المساعدة لإنقاذه.









وأشار إلى أنه فوجئ أثناء إنقاذ "اللاند كروز" أن سيارته تعطلت، وسمع صوت كسر الموتور، معقبا: "أنا حزنت على عربيتي"، لافتا إلى أنه فوجئ برد فعل المواطنين تجاهه، وقال: "الناس طلبت مني رقم حسابي في البنك".









وأكد أن وكيل شركة "JEEP" تواصل معه للمساهمة في إصلاح السيارة، فضلا عن اتصال رئيس جهاز حماية المستهلك به، منوها إلى أن اتصال مكتب اللواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كان مفاجئا، قائلًا: "مكتب رئيس الهيئة قالي إن الموضوع عرض على سيادته، وقالهم العربية دي بنتنا، وزي ما خرجت من عندنا ترجع نصلح فيها كل حاجة، ومحدش له دعوة".



