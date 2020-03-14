"الصرف الصحي" بالإسكندرية تعلن كسح 90% من الأمطار.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية رفع أثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال اليومين الماضيين.





وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن 5 ملايين متر مكعب من الأمطار سقطوا على الإسكندرية خلال يومي الخميس والجمعة، ما يفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بـ 5 أضعاف.



وأضاف نافع، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع وشبكة الصرف الصحي تبلغ 1.8 مليون متر مكعب، بينهم 50% للصرف الصحي والمتبقي لاستيعاب مياه الأمطار.



وأشار إلى جرى الانتهاء من كسح 90% من تجمعات مياه الأمطار المياه من الشوارع والميادين حتى الآن، متوقعا إزالة كافة آثار موجة الطقس السيئ نهاية اليوم من المناطق التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.