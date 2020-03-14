"الصرف الصحي" بالإسكندرية تعلن كسح 90% من الأمطار.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية رفع أثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال اليومين الماضيين.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن 5 ملايين متر مكعب من الأمطار سقطوا على الإسكندرية خلال يومي الخميس والجمعة، ما يفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بـ 5 أضعاف.
وأضاف نافع، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع وشبكة الصرف الصحي تبلغ 1.8 مليون متر مكعب، بينهم 50% للصرف الصحي والمتبقي لاستيعاب مياه الأمطار.
وأشار إلى جرى الانتهاء من كسح 90% من تجمعات مياه الأمطار المياه من الشوارع والميادين حتى الآن، متوقعا إزالة كافة آثار موجة الطقس السيئ نهاية اليوم من المناطق التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.
وأضاف نافع، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع وشبكة الصرف الصحي تبلغ 1.8 مليون متر مكعب، بينهم 50% للصرف الصحي والمتبقي لاستيعاب مياه الأمطار.
وأشار إلى جرى الانتهاء من كسح 90% من تجمعات مياه الأمطار المياه من الشوارع والميادين حتى الآن، متوقعا إزالة كافة آثار موجة الطقس السيئ نهاية اليوم من المناطق التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.