إنقاذ سيارة بالركاب تعطلت وسط بركة مياه أمطار على الطريق الزراعي بالقليوبية.. صور

واصلت الإدارة العامة لمرور القليوبية جهودها لرفع آثار الأمطار على الطريق الزراعى ومناطق التكدس المرورى فى قلما ومطالع ومنازل الطريق الدائرى وقليوب.

وأكد اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية على سلامة الطريق الزراعى جراء هطول الأمطار وقال إن سيارات شفط المياه تتركز على مطالع الدائرى من الزراعى وكذا نفق المؤسسة وقال انه تم تكثيف الخدمات المرورية فى منطقة قلما حرصا سلامة المسافرين غدا الى أعمالهم بعد تحسن الطقس مطالب السائقين بتوخى الحذر.

وتفقد مرزوق يرافقه اوناش الادارة العامة للمرور نفق المؤسسة وقامت بسحب احدى السيارات تعطلت فجأه وسط الطريق وقال ان سيارات الاغاثة ستظل متمركزة فى أماكن التكدس لتسهيل وتسيير الحركة المرورية علي الطرق وتواجد الأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور المختصة على الطريق الزراعى و الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

فيما تمكن رجال مرور القليوبية من إنقاذ سيارة ميكروباص 14 راكب تعطلت بالركاب وسط تجمع كبير من مياه الأمطار على الطريق الزراعى السريع