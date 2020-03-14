AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنقاذ سيارة بالركاب تعطلت وسط بركة مياه أمطار على الطريق الزراعي بالقليوبية.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 03:09 م
إنقاذ سيارة بالركاب
إنقاذ سيارة بالركاب تعطلت وسط بركة مياه امطار بالقليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

واصلت الإدارة العامة لمرور القليوبية جهودها لرفع آثار الأمطار على الطريق الزراعى ومناطق التكدس المرورى فى قلما ومطالع ومنازل الطريق الدائرى وقليوب.

وأكد اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية على سلامة الطريق الزراعى جراء هطول الأمطار وقال إن سيارات شفط المياه تتركز على مطالع الدائرى من الزراعى وكذا نفق المؤسسة وقال انه تم تكثيف الخدمات المرورية فى منطقة قلما حرصا سلامة المسافرين غدا الى أعمالهم بعد تحسن الطقس مطالب السائقين بتوخى الحذر.

وتفقد مرزوق يرافقه اوناش الادارة العامة للمرور نفق المؤسسة وقامت بسحب احدى السيارات تعطلت فجأه وسط الطريق وقال ان سيارات الاغاثة ستظل متمركزة فى أماكن التكدس لتسهيل وتسيير الحركة المرورية علي الطرق وتواجد الأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور المختصة على الطريق الزراعى و الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

فيما تمكن رجال مرور القليوبية من إنقاذ سيارة ميكروباص 14 راكب تعطلت بالركاب وسط تجمع كبير من مياه الأمطار على الطريق الزراعى السريع

إنقاذ سيارة بالركاب تعطلت وسط بركة مياه أمطار على الطريق الزراعي بالقليوبية.. صور
إنقاذ سيارة بالركاب تعطلت وسط بركة مياه أمطار على الطريق الزراعي بالقليوبية.. صور
إنقاذ سيارة بالركاب تعطلت وسط بركة مياه أمطار على الطريق الزراعي بالقليوبية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرور: مراقبة لحظية للطرق وربط مع الإسعاف والحماية المدنية والمحافظات

مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد طريقي الدائري والإسكندرية الصحراوي

في جولة مفاجئة .. مدير المرور يتفقد طريقي القطامية - العين السخنة والصحراوي

الاطمئنان على الخدمات ومتابعة الحركة.. مدير المرور يتفقد طريقي الدائري والإسكندرية الصحراوي

في وسط الطريق.. تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي.. صور

المرور: انتظام الحركة على دائري المعادي بعد رفع السيارة النقل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

هل توفت بسبب كورونا؟.. حميات نجح حمادي تكشف سبب وفاة سيدة أبوتشت

أشرف بن شرقي على أعتاب الدوري التركي بعد تألقه مع الزمالك

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وتحظر السفر لـ9 دول

بسبب كورونا.. مشاجرة شرسة بين سيدتين داخل صيدلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

خربت المنازل والأثاث.. السيول تغرق قرية أبو صويرة برأس سدر

للمرة الثانية بعد 50 عاما.. غرق منطقة "سنور" ببني سويف بمياه مخرات السيول