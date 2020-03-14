استقرار الحالة الجوية وعودة الحياة إلى طبيعتها بالأقصر

أعلن محسن الشامى مدير عام ادارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، استقرار الحالة الجوية وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.





وأوضح "الشامى" أنه حتى الآن لم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بوقوع أى حوادث، مشيرًا إلى أنه تم نشر فرق التدخل السريع بالمراكز والمدن وذلك لضمان سرعة التدخل فى حال وقوع اى طارئ من خلال التنسيق المستمر مع غرف عمليات مراكز المدن .



