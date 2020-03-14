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محافظات

استقرار الحالة الجوية وعودة الحياة إلى طبيعتها بالأقصر

السبت 14/مارس/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن محسن الشامى مدير عام ادارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، استقرار الحالة الجوية وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح "الشامى" أنه حتى الآن لم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بوقوع أى حوادث، مشيرًا إلى أنه تم نشر فرق التدخل السريع بالمراكز والمدن وذلك لضمان سرعة التدخل فى حال وقوع اى طارئ من خلال التنسيق المستمر مع غرف عمليات مراكز المدن .

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات محافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتغييرات المناخية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن واتخذت عدة إجراءات وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى المديريات المختلفة  للتدخل السريع فى حال وقوع اى طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية .
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