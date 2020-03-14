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أخبار العالم

عاملة أردنية تروي تفاصيل تحرش العمال الهنود بهن داخل أحد المصانع

السبت 14/مارس/2020 - 03:51 م
فتاة أردنية تروي
فتاة أردنية تروي تفاصيل تحرش الهنود بهن داخل مصنع
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام أردنية اليوم، السبت، شكوى العاملات فى أحد المصانع الأردنية من التحرش بهن من قبل الهنود.

وقالت عاملة أردنية في مصنع بمؤآب في محافظة الكرك جنوبي الأردن، إن العمال الهنود يتحرشون بالموظفات لفظيًا ومن خلال وضع أياديهم عليهن.

وأوضحت أن الموظفة خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها وزير العمل نضال بطاينة للنظر في مخالفات مصنع مؤاب، إن المشرف الهندي قال لهن: "أنا زوج وأنا أطفال وأنا حبيب وإذا لمستك لا يوجد مشكلة أبدًا المهم العمل".

وأخرجت تصريحات العاملة الأردنية، أهالي المنطقة عن صمتهم وشهد اللقاء مشاحنات ومشادات كلامية.

وأوعز وزير العمل نضال البطاينة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات تطرقت لتجاوزات ومخالفات بمصنع مؤاب للألبسة بمحافظة الكرك.

وقالت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل جيداء العواملة، إن لجنة تحقيق برئاسة مدير مديرية علاقات العمل وتضم أعضاء من مديرية التفتيش ومديرية الشئون القانونية في مركز الوزارة، ستتواجد صباح يوم غد، السبت، في موقع المصنع وسيتم تزويد الوزير بتقرير مفصل في موعد أقصاه صباح اليوم التالي بعد لقاء القائمين على المصنع والموظفين والتثبت من الفيديوهات المنشورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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