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فن

لوسي: أتمنى أن أقدم عملا مسرحيا الفترة المقبلة

السبت 14/مارس/2020 - 03:07 م
لوسي
لوسي
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شيرى نبيل
قالت الفنانة لوسي إنها تتمني أن تقدم عمل مسرحي الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح أكثر من عمل هذه الفترة .

تابعت في تصريح لصدي البلد :أتمنى أن أشارك في عمل مسرحي الفترة المقبلة ولكن كل أعمال المسرحية التي تعرض علي لا تناسبني علي الرغم من هناك أعمال مسرحية جديدة حققت نجاح جماهيريا سواء علي المسرح الحكومي أو المسرح الخاص فشاهدت أعمال فنية مؤخرا وأعجبت بمسرجية "الملك لير " التي عرضت مؤخرا ، أيضا المسرح يحتاج الي مجهود كبير بسبب البروفات والعرض اليومي .

ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم، وداليا مصطفى وعبير صبري، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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