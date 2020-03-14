مصرع طفل بماس كهربائي داخل منزله بطوخ

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله بمنطقة كوم الأطرون التابعة لمدينة طوخ تحرر محضر بالواقعة وجري نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وامرت النيابة بمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك .

تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بلاغا يفيد بمصرع الطفل سمير.ع . يبلغ من العمر 8 سنوات إثر وجود ماس كهربائى داخل منزله بقربة كوم الأطرون التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور بمدينة طوخ ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم نقل الطفل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.