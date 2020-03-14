لوسي: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها مؤخرا

وتابعت لوسي، في تصريح لصدي البلد : نهائيا لم أركز في هذا الموضوع لان كل عمل أقدمه يترك بصمة لدي الجمهور بالاضافة الي أنني أفضل البطولة الجماعية حيث انها أصبحت تحقق نجاح كبير في معظم الاعمال الفنية التي تقدم سواء في السينما أو الدراما ، بالاضافة الي أن البطولة المطلقة يتحملها الفنان باكملها ويشعر بالتوتر والقلق ، فاهم ما يشغلني عند عرض الدور علي طبيعة الشخصية والدور الذي أقدمه والمؤلف والمخرج والمشاركين في العمل ، فلا أنظر الي حجم الدور .

ويشارك في مسلسل البيت الكبير، عدد كبير من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم، وداليا مصطفى وعبير صبري، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.