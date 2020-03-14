احذر هذه الأطعمة تهددك بالأوبئة.. شاهد

قالت الدكتورة شيرين رزق استاذ التخسيس والأغذية بالقصر العيني، إن هناك بعض الأطعمة المثيرة للالتهاب والمسببة للأوبئة، وتؤثر على الحرق.





وأضافت شيرين رزق خلال حوارها لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هذه الأطعمة تجعل مراكز التعرف على الهرمونات معطلة، فلا يتم الحرق بسبب الالتهاب الذي تسببه.





وأشارت، إلى أن نوعية الأكل أهم من كميته، فمهما كان الطعام الصحي وكميته، أفضل من كمية كبيرة وطعام غير مفيد، لافتة إلى أن من ضمن تلك الأطعمة السمنة المصنعة، والزيوت المهدرجة.





وتابعت: أن المواد الحافظة والأكلات ذات مدة صالحية كبيرة، أكثر ضرارا على صحة الإنسان، وتؤثر على جهاز المناعة وتزود التعرض للأوبئة، بالإضافة إلى السكر والدقيق، ناصحة بتبديل الدقيق بالشوفان والأرز.