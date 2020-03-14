روحاني: نحارب كورونا تحت أقصى ضغط أمريكي

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت ، بأن طهران اتخذت جميع الإجراءات لاحتواء تفشي الفيروس في ظل الظروف الحالية.





وقال روحاني وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية اليوم عنه، إن جميع الدول في العالم تكافح حاليا الفيروس لكن وضع إيران يختلف عن وضعها.





وأضاف أن القدرات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفيروس التاجي في مواجهة أقصى ضغط أمريكي والتأثيرات اللاإنسانية للعقوبات ملحوظة بالفعل حتى عند مقارنتها بالإجراءات التي اتخذتها دول أخرى".





ويأتي تصريح روحاني عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن عقوبات تطوير النفط ضد إيران ستمدد لعام آخر.





ورد وزير الخارجية الإيراني ظريف بالقول إن واشنطن تستنزف موارد طهران وسط أزمة صحية ، واصفة إياها بالإرهاب الاقتصادي والطبي.





في غضون ذلك، حث سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد تخت رافانشي واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية وسط تفشي الفيروس التاجي في البلاد.



